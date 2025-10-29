Trumpas paskelbė iš esmės suderinęs su Pietų Korėja prekybos sandorio sąlygas

„Taip, mums pavyko“, – žurnalistų paklaustas, ar pavyko pasiekti susitarimą, atsakė D. Trumpas, tačiau daugiau informacijos neatskleidė.
„Pasiekėme susitarimą. Padarėme daug įvairių dalykų. Puikus susitikimas“, – sakė JAV lyderis.
Tačiau po to rodėsi, kad JAV prezidentas mėgina išsižadėti šių žodžių, per vakarienę su APEC lyderiais, tarp kurių buvo ir Lee Jae Myungas, sakydamas, kad susitarimo sąlygos yra „iš esmės suderintos“.
„Mes iš esmės suderinome savo prekybos susitarimo sąlygas ir aptarėme keletą kitų klausimų, susijusių su nacionaliniu saugumu ir kitais dalykais. Manau, kad pasiekėme susitarimą dėl daugelio labai svarbių klausimų“, – sakė D. Trumpas.
Liepos mėnesį D. Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas sutiko sumažinti muitus Pietų Korėjos importui iki 15 procentų mainais už įsipareigojimą Jungtinėse Valstijose investuoti 350 milijardų dolerių.
Tačiau vis dar galioja dideli muitai automobiliams, o abiejų šalių vyriausybių nuomonės dėl įsipareigojimo investuoti struktūros išsiskyrė.
