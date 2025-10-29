Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Trumpas įspėja: Izraelio ir „Hamas“ paliauboms grėsmės niekas nekels

2025-10-29 10:14 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 10:14

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad, nepaisant atsinaujinusių smurto protrūkių Gazos Ruože, niekas nesukels grėsmės Izraelio ir Palestinos smogikų organizacijos „Hamas" paliauboms šioje teritorijoje.

Donaldas Trumpas (AP Photo nuotr.)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad, nepaisant atsinaujinusių smurto protrūkių Gazos Ruože, niekas nesukels grėsmės Izraelio ir Palestinos smogikų organizacijos „Hamas“ paliauboms šioje teritorijoje.

0

Pakeliui iš Japonijos į Pietų Korėją prezidentiniame lėktuve kalbėdamas su žurnalistais D. Trumpas sakė, kad Izraelis turi teisę atsakyti į išpuolius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Hamas“ „nužudė Izraelio kareivį, – aiškino Trumpas. – Todėl izraeliečiai smogė atgal. Ir jie turėtų smogti atgal.“

„Mes sudarėme su jais [„Hamas“] susitarimą, pagal kurį jie turi elgtis gražiai. Jei jie gražiai nesielgs, jie bus sunaikinti“, – pridūrė D. Trumpas.

Šie jo komentarai pasigirdo kitą dieną po Gazos Ruože įvykusios konflikto eskalacijos, kai Izraelis apkaltino „Hamas“ teritorijos pietuose užpuolus jo karius ir nužudžius vieną iš jų. Izraelio kariuomenė teigė, kad jos oro pajėgos į išpuolį atsakė smogdamos keliems „Hamas“ taikiniams.

„Hamas“ valdoma civilinės gynybos agentūra pranešė, kad per Izraelio smūgius žuvo keletas žmonių. Grupė atsakomybės už išpuolį prieš Izraelio karius neprisiėmė. Nepriklausomą šių pareiškimų patikrinimą atlikti nebuvo galimybių.

Nuo spalio 10 d., kai įsigaliojo paliaubos, mirtini incidentai tęsėsi toliau. „Hamas“ vadovaujama Gazos sveikatos priežiūros institucija prieš paskutinius naktinius smūgius pranešė, kad žuvo daugiau nei 90 palestiniečių.

Maždaug prieš savaitę iš granatsvaidžio paleistas sviedinys pražudė du Izraelio karius. Be to, Izraelis apkaltina „Hamas“, kad ši neskuba grąžinti įkaitų kūnų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

