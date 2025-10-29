Trumpas įspėja: Izraelio ir „Hamas“ paliauboms grėsmės niekas nekels

Pakeliui iš Japonijos į Pietų Korėją prezidentiniame lėktuve kalbėdamas su žurnalistais D. Trumpas sakė, kad Izraelis turi teisę atsakyti į išpuolius.
„Hamas“ „nužudė Izraelio kareivį, – aiškino Trumpas. – Todėl izraeliečiai smogė atgal. Ir jie turėtų smogti atgal.“
„Mes sudarėme su jais [„Hamas“] susitarimą, pagal kurį jie turi elgtis gražiai. Jei jie gražiai nesielgs, jie bus sunaikinti“, – pridūrė D. Trumpas.
Šie jo komentarai pasigirdo kitą dieną po Gazos Ruože įvykusios konflikto eskalacijos, kai Izraelis apkaltino „Hamas“ teritorijos pietuose užpuolus jo karius ir nužudžius vieną iš jų. Izraelio kariuomenė teigė, kad jos oro pajėgos į išpuolį atsakė smogdamos keliems „Hamas“ taikiniams.
„Hamas“ valdoma civilinės gynybos agentūra pranešė, kad per Izraelio smūgius žuvo keletas žmonių. Grupė atsakomybės už išpuolį prieš Izraelio karius neprisiėmė. Nepriklausomą šių pareiškimų patikrinimą atlikti nebuvo galimybių.
Nuo spalio 10 d., kai įsigaliojo paliaubos, mirtini incidentai tęsėsi toliau. „Hamas“ vadovaujama Gazos sveikatos priežiūros institucija prieš paskutinius naktinius smūgius pranešė, kad žuvo daugiau nei 90 palestiniečių.
Maždaug prieš savaitę iš granatsvaidžio paleistas sviedinys pražudė du Izraelio karius. Be to, Izraelis apkaltina „Hamas“, kad ši neskuba grąžinti įkaitų kūnų.
