Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra: per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 50 žmonių

„Dėl nuo vakar vakaro besitęsiančių Izraelio smūgių Gazos Ruože žuvo mažiausiai 50 žmonių, įskaitant 22 vaikus ir nemažai moterų“, – naujienų agentūrai AFP pranešė agentūros atstovas spaudai Mahmudas Bassalas.
Maždaug 200 žmonių buvo sužeisti „aiškiai ir akivaizdžiai pažeidžiant paliaubų susitarimą“, sakė jis.
M. Bassalas padėtį Gazos Ruože pavadino katastrofiška ir bauginančia.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!