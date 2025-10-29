Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra: per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 50 žmonių

2025-10-29 09:10 / šaltinis: BNS
2025-10-29 09:10

Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra naujienų agentūrai AFP trečiadienį pranešė, kad per Izraelio smūgius palestiniečių teritorijai žuvo mažiausiai 50 žmonių, įskaitant 22 vaikus, o dar apie 200 žmonių buvo sužeisti. 

Izraelio kariuomenė praneša, kad Gazos Ruože surengė smūgį, nukreiptą prieš „Islamo džihado“ smogiką. EPA-ELTA nuotr.

Izraelio kariuomenė praneša, kad Gazos Ruože surengė smūgį, nukreiptą prieš „Islamo džihado" smogiką. EPA-ELTA nuotr. 

0

„Dėl nuo vakar vakaro besitęsiančių Izraelio smūgių Gazos Ruože žuvo mažiausiai 50 žmonių, įskaitant 22 vaikus ir nemažai moterų“, – naujienų agentūrai AFP pranešė agentūros atstovas spaudai Mahmudas Bassalas.

Maždaug 200 žmonių buvo sužeisti „aiškiai ir akivaizdžiai pažeidžiant paliaubų susitarimą“, sakė jis.

M. Bassalas padėtį Gazos Ruože pavadino katastrofiška ir bauginančia.

