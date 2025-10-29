Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo socialinių tinklų platforma suteiks vartotojams galimybę lažintis

2025-10-29 12:13 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 12:13

 JAV prezidento Donaldo Trumpo įkurtas socialinis tinklas „Truth Social“ antradienį paskelbė, kad leis šios platformos vartotojams lažintis dėl realiame pasaulyje vykstančių įvykių rezultatų.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

 JAV prezidento Donaldo Trumpo įkurtas socialinis tinklas „Truth Social“ antradienį paskelbė, kad leis šios platformos vartotojams lažintis dėl realiame pasaulyje vykstančių įvykių rezultatų.

REKLAMA
1

„Trump Media and Technology Group“ (TMTG) siekia pasinaudoti sparčiai populiarėjančia lažybų forma, kai vartotojams suteikiama galimybę išmaniesiems telefonams skirtose programėlėse lažintis dėl visko – nuo politikos ir ekonomikos iki sporto ir pramogų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Truth Social“ bus papildyta bendradarbiaujant su „Crypto.com“ įdiegta lažybų funkcija, kuri suteiks vartotojams galimybę lažintis dėl „rinkimų, palūkanų normų ir infliacijos pokyčių, aukso ir žaliavinės naftos kainų“ arba „visų pagrindinių sporto lygų“ renginių, teigiama pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Federalinės institucijos nelaiko vadinamųjų „spėjimo rinkų“ azartiniais lošimais, todėl jas reguliuoja Biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC), o ne JAV valstijų azartinių lošimų institucijos, kaip paprastai būna loterijų ir kazino atveju.

REKLAMA

Kad galėtų lažintis, vartotojas įsigyja finansinio produkto „sutartį“, kuri, įvykus įvykiui – nesvarbu, ar tai būtų kandidato išrinkimas, ar sporto komandos pergalė – duoda pelną.

Naujasis sektorius laikomas toks perspektyvus, kad šį mėnesį Niujorko vertybinių popierių biržos operatorius „Intercontinental Exchange“ paskelbė į vieną iš žinomiausių platformų „Polymarket“ investuosiantis 2 mlrd. JAV dolerių.

REKLAMA
REKLAMA

Spėjimo programėlės yra ypač populiarios tarp jaunų suaugusiųjų, todėl kyla susirūpinimas dėl priklausomybės ir finansinių nuostolių rizikos.

TMTG yra pradėjusi keletą projektų, tarp kurių – keletas su kriptovaliuta susijusių finansinių produktų ir srautinių vaizdo transliacijų platforma, tačiau 2025 m. pirmąjį pusmetį gavo tik 1,7 mln. JAV dolerių pajamų.

Tuo pačiu metu, remiantis JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijos paskelbtais dokumentais, bendrovė patyrė 51,7 mln. JAV dolerių grynąjį nuostolį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų