Trumpo socialinių tinklų platforma suteiks vartotojams galimybę lažintis

„Trump Media and Technology Group“ (TMTG) siekia pasinaudoti sparčiai populiarėjančia lažybų forma, kai vartotojams suteikiama galimybę išmaniesiems telefonams skirtose programėlėse lažintis dėl visko – nuo politikos ir ekonomikos iki sporto ir pramogų.
„Truth Social“ bus papildyta bendradarbiaujant su „Crypto.com“ įdiegta lažybų funkcija, kuri suteiks vartotojams galimybę lažintis dėl „rinkimų, palūkanų normų ir infliacijos pokyčių, aukso ir žaliavinės naftos kainų“ arba „visų pagrindinių sporto lygų“ renginių, teigiama pranešime.
Federalinės institucijos nelaiko vadinamųjų „spėjimo rinkų“ azartiniais lošimais, todėl jas reguliuoja Biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC), o ne JAV valstijų azartinių lošimų institucijos, kaip paprastai būna loterijų ir kazino atveju.
Kad galėtų lažintis, vartotojas įsigyja finansinio produkto „sutartį“, kuri, įvykus įvykiui – nesvarbu, ar tai būtų kandidato išrinkimas, ar sporto komandos pergalė – duoda pelną.
Naujasis sektorius laikomas toks perspektyvus, kad šį mėnesį Niujorko vertybinių popierių biržos operatorius „Intercontinental Exchange“ paskelbė į vieną iš žinomiausių platformų „Polymarket“ investuosiantis 2 mlrd. JAV dolerių.
Spėjimo programėlės yra ypač populiarios tarp jaunų suaugusiųjų, todėl kyla susirūpinimas dėl priklausomybės ir finansinių nuostolių rizikos.
TMTG yra pradėjusi keletą projektų, tarp kurių – keletas su kriptovaliuta susijusių finansinių produktų ir srautinių vaizdo transliacijų platforma, tačiau 2025 m. pirmąjį pusmetį gavo tik 1,7 mln. JAV dolerių pajamų.
Tuo pačiu metu, remiantis JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijos paskelbtais dokumentais, bendrovė patyrė 51,7 mln. JAV dolerių grynąjį nuostolį.
