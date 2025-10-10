Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas liko be Nobelio premijos: paaiškėjo, kam ji skirta

2025-10-10 12:08 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-10-10 12:08

Nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas intensyviai siekė šio apdovanojimo, Švedijos Karališkoji mokslų akademija pranešė, kad Nobelio taikos premija skiriama Venesuelos politikei Mariai Corinai Machado.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas intensyviai siekė šio apdovanojimo, Švedijos Karališkoji mokslų akademija pranešė, kad Nobelio taikos premija skiriama Venesuelos politikei Mariai Corinai Machado.

REKLAMA
19

Laureatė taikos premiją gavo „už jos nenuilstamą darbą skatinant demokratines teises Venesuelos žmonėms ir už jos kovą siekiant teisingo ir taikaus perėjimo nuo diktatūros prie demokratijos“, pažymėjo komisijos pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Su vis didėjančiu autoritarizmu susiduriančioje Venesueloje M. C. Machado (g. 1967 m.) yra kovos už demokratiją lyderė, rašoma komisijos pranešime spaudai, kuriame taip pat atkreipiamas dėmesys į demokratijos silpnėjimą visame pasaulyje.

REKLAMA
REKLAMA

„Tačiau demokratija atsitraukia ir tarptautiniu mastu. Demokratija, suprantama kaip teisė laisvai reikšti savo nuomonę, balsuoti ir būti atstovaujamam išrenkamos vyriausybės, yra taikos pagrindas tiek šalių viduje, tiek tarp jų“, – pabrėžia komisija.

REKLAMA

Nobelio premija apdovanojama diplomu, aukso medaliu ir maždaug 1 mln. eurų pinigine premija.

Laureatai savo apdovanojimus iš Karaliaus Karlo XVI Gustavo rankų atsiims Stokholme gruodžio 10 d., minint mokslininko ir premijos įkūrėjo Alfredo Nobelio mirties 1896-aisiais metines.

Įžeidimas JAV?

Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jei jis nelaimėtų Nobelio taikos premijos, tai būtų įžeidimas Jungtinėms Valstijoms, tačiau ekspertai Osle, kur sprendžiama dėl premijos, teigė, kad dėl savo „Pirmiausia – Amerika“ politikos ir skaldančio stiliaus jis neturėjo praktiškai jokių šansų.

REKLAMA
REKLAMA

Yra žinoma, kad šiais metais buvo nominuoti 338 asmenys ir organizacijos. Tokie sąrašai 50 metų laikomi paslaptyje.

Kandidatus gali siūlyti dešimtys tūkstančių žmonių, įskaitant visų šalių įstatymų leidėjus ir ministrų kabinetų narius, buvusius laureatus, kai kurių universitetų profesorius ir Nobelio komiteto narius.

Ketvirtadienį Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ susitarė dėl paliaubų ir įkaitų išlaisvinimo, taip priartindami daugiau nei dvejus metus trunkančio karo Gazos Ruože pabaigą.

Nors D. Trumpo spaudimas abiem pusėms laikomas svarbiu siekiant proveržio dėl susitarimo, jis tikriausiai pasiektas per vėlai, kad Nobelio komitetas galėtų į jį atsižvelgti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Putiną
Putiną
2025-10-10 12:18
Reikėjo pakratyti.
Atsakyti
jo
jo
2025-10-10 12:36
Putino Intervizija yra ne parodija. Nugalėtojų paskelbė ar tik ne pedalą?
Atsakyti
Viskas savo vietoje
Viskas savo vietoje
2025-10-10 12:35
Trumpas vakar žurnalistui atsakė, kad jis gali Rusijai įvesti sankcijas.
Na, o kol neįveda, karas Ukrainoje tęsiasi. Tad Trumpas gali ir toliau norėti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų