Trumpas liko be Nobelio premijos: paaiškėjo, kam ji skirta

Laureatė taikos premiją gavo „už jos nenuilstamą darbą skatinant demokratines teises Venesuelos žmonėms ir už jos kovą siekiant teisingo ir taikaus perėjimo nuo diktatūros prie demokratijos“, pažymėjo komisijos pirmininkas Jorgenas Watne Frydnesas.
Su vis didėjančiu autoritarizmu susiduriančioje Venesueloje M. C. Machado (g. 1967 m.) yra kovos už demokratiją lyderė, rašoma komisijos pranešime spaudai, kuriame taip pat atkreipiamas dėmesys į demokratijos silpnėjimą visame pasaulyje.
„Tačiau demokratija atsitraukia ir tarptautiniu mastu. Demokratija, suprantama kaip teisė laisvai reikšti savo nuomonę, balsuoti ir būti atstovaujamam išrenkamos vyriausybės, yra taikos pagrindas tiek šalių viduje, tiek tarp jų“, – pabrėžia komisija.
Nobelio premija apdovanojama diplomu, aukso medaliu ir maždaug 1 mln. eurų pinigine premija.
Laureatai savo apdovanojimus iš Karaliaus Karlo XVI Gustavo rankų atsiims Stokholme gruodžio 10 d., minint mokslininko ir premijos įkūrėjo Alfredo Nobelio mirties 1896-aisiais metines.
Įžeidimas JAV?
Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jei jis nelaimėtų Nobelio taikos premijos, tai būtų įžeidimas Jungtinėms Valstijoms, tačiau ekspertai Osle, kur sprendžiama dėl premijos, teigė, kad dėl savo „Pirmiausia – Amerika“ politikos ir skaldančio stiliaus jis neturėjo praktiškai jokių šansų.
Yra žinoma, kad šiais metais buvo nominuoti 338 asmenys ir organizacijos. Tokie sąrašai 50 metų laikomi paslaptyje.
Kandidatus gali siūlyti dešimtys tūkstančių žmonių, įskaitant visų šalių įstatymų leidėjus ir ministrų kabinetų narius, buvusius laureatus, kai kurių universitetų profesorius ir Nobelio komiteto narius.
Ketvirtadienį Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ susitarė dėl paliaubų ir įkaitų išlaisvinimo, taip priartindami daugiau nei dvejus metus trunkančio karo Gazos Ruože pabaigą.
Nors D. Trumpo spaudimas abiem pusėms laikomas svarbiu siekiant proveržio dėl susitarimo, jis tikriausiai pasiektas per vėlai, kad Nobelio komitetas galėtų į jį atsižvelgti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Na, o kol neįveda, karas Ukrainoje tęsiasi. Tad Trumpas gali ir toliau norėti.