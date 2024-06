Trumpas gegužę sulaukė 141 mln. dolerių aukų

Per visą gegužės mėnesį surinkta 141 mln. dolerių (apie 130 mln. eurų) aukų, pirmadienį pranešė Respublikonų partija ir D. Trumpo rinkimų štabas. 53 mln. šios sumos paaukota per pirmąsias 24 valandas po nuosprendžio paskelbimo. Tai atitinka daugiau kaip 2 mln. dolerių per valandą. Ketvirtadalis aukotojų pinigų D. Trumpo rinkimų kampanijai skyrė pirmą kartą.

Buvęs prezidentas praėjusį ketvirtadienį procese dėl pinigų už tylą mokėjimo pornografijos žvaigždei buvo pripažintas kaltu pagal visus 34 kaltinamuosius punktus. Tai pirmas kartas JAV istorijoje, kai buvęs prezidentas nuteistas dėl nusikalstamos veikos. 77-ejų respublikonas D. Trumpas tikriausiai bus demokrato dabartinio prezidento Joe Bideno priešininkas lapkritį vyksiančiuose JAV prezidento rinkimuose.

Kiek aukų gegužę pavyko surinkti J. Bidenui, jo rinkimų štabas kol kas duomenų nepateikė.