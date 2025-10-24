Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas atkirto Orbanui: „Aš vienintelis esu svarbus“

2025-10-24 18:56 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-10-24 18:56

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trumpai atkirto Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui, skelbia „The Guardian“.

V. Orbanas ir D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)

0

Vengrijos ministras pirmininkas V. Orbanas penktadienį pareiškė, kad jo vyriausybė ieško būdų, kaip apeiti JAV sankcijas Rusijos energetikos įmonėms. 

D. Trumpas penktadienį pareiškė, kad jam patinka V. Orbanas ir: „Žinau, kad daugelis žmonių su manimi nesutinka, bet aš vienintelis esu svarbus.“

Orbanas: Vengrija ieško būdų, kaip apeiti JAV sankcijas Rusijos naftai

Trečiadienį Jungtinės Amerikos Valstijos paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos gamintojoms „Rosneft“ ir „Lukoil“. Tai – pirmosios sankcijos Rusijai nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas grįžo į valdžią. 

Vengrija, laikoma artimiausia Kremliaus ir D. Trumpo sąjungininke 27 valstybių Europos Sąjungoje, vis dar labai priklausoma nuo rusiškos naftos, nepaisant Maskvos invazijos į Ukrainą. 

„Kiekvienas, norintis sumažinti komunalinių paslaugų kainas, privalo ginti Vengrijos teisę pirkti naftą ir dujas iš Rusijos arba už tokią pačią kainą ar pigiau“, – per kiekvienos savaitės interviu radijui sakė V. Orbanas. 

Jo vyriausybė 2013 m. įvedė buitinių energijos kainų viršutinę ribą – tai viena svarbiausių jos politikos krypčių, siekiant išlaikyti mažas kainas. 

„Ši kova dar nesibaigė; kai kurioms Rusijos naftos įmonėms iš tiesų taikomos sankcijos (...) Mes ieškome būdų, kaip apeiti šias sankcijas“, – sakė V. Orbanas. 

Ketvirtadienį ES taip pat įvedė naujų apribojimų Rusijos naftos ir dujų sektoriui pagal 19-ąjį bloko sankcijų paketą, priimtą nuo Kremliaus invazijos pradžios 2022 metais.  V. Orbanas, ne kartą kritikavęs ES sankcijas Rusijai, užsitikrino išimtį naftos tiekimui vamzdynais į Vengriją.

