TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Kinija ruošiasi intensyviai plėtoti savo aukštųjų technologijų sektorių: viskas bus kitaip?

2025-10-24 16:46 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 16:46

Kinija per ateinantį dešimtmetį intensyviai plėtos savo aukštųjų technologijų sektorių, penktadienį pažadėjo aukšti valdžios atstovai. Jų pareiškimas paskelbtas dieną po to, kai Pekine baigėsi susitikimai dėl šalies ateities politikos prioritetų.

Kinija žada per ateinantį dešimtmetį intensyviai plėtoti savo aukštųjų technologijų sektorių. EPA-ELTA nuotr.

0

Keturias dienas trukusios uždaros diskusijos prasidėjo pirmadienį. Jose dalyvavo aukšto rango politikai, susirinkę aptarti ilgalaikes strategijas 15-ajam penkmečio planui, kuris prasidės kitais metais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kinijos Liaudies Respublika skiria didelę paramą ir investicijas savo mokslo ir technologijų sektorių plėtrai, siekdama save pateikti kaip pasaulinę lyderę šiose srityse, už nugaros palikusią Jungtines Amerikos Valstijas.

Penktadienį Pekino politikai žadėjo, kad tokios pramonės šakos kaip „kvantinės technologijos (...) vandenilio ir branduolinės sintezės energija, (...) smegenų ir kompiuterio sąsajos (...) netrukus įgaus pagreitį“.

„Naujas mastas, kuris bus pasiektas per ateinančius 10 metų, turėtų iš esmės pakeisti Kinijos aukštųjų technologijų sektorių“, – spaudos konferencijoje žurnalistams sakė už plėtrą atsakingas valdžios atstovas Zhengas Shanjie.

Penktadienį žmonės Pekino gatvėse naujienų agentūrai AFP teigė Kinijos pažangą vertinantys optimistiškai.

„Per pirmąją pramonės revoliuciją Kinija atsiliko“, – sakė 38-erių Lemonas Guo.

„Tačiau šį kartą, vystant tokias aukštųjų technologijų kaip dirbtinis intelektas, viskas yra kitaip“, – sakė jis, pridurdamas, kad tikisi, jog Kinija taps šios srities lydere.

Kiti išreiškė viltį, kad naujasis planas padės įveikti didelius iššūkius, kamuojančius antrą pagal dydį pasaulio ekonomiką.

Vidaus rinkoje Kinija susiduria su lėtai augančiu vartojimu, užsitęsusia nekilnojamojo turto sektoriaus krize ir demografine krize, nes šalies gyventojų skaičius pradeda mažėti.

Penktadienį valdžios atstovai žadėjo paramą politikos priemonėms, padėsiančioms padengti vaikų auginimo ir pagyvenusių žmonių priežiūros išlaidas.

„Kalbant apie viešąją politiką, mes, žinoma, tikimės, kad ji bus palanki užimtumui arba (...) paskatins akcijų rinką“, – agentūrai AFP sakė 26-erių Zhangas Mengas.

Pasak jo, jam svarbu, kad būtų užtikrinta galimybė įsigyti tinkamą butą už prieinamą kainą, mokėti mažesnius mokesčius ir gauti didesnį atlyginimą.

Tyrimų instituto „Nomura“ analitikai savo pranešime teigė, kad, skirtingai nei prieš penkerius metus, šios savaitės susitikime taip pat buvo aptarta dabartinė ekonominė padėtis.

„Manome, kad (...) Pekinas sustiprins paramos priemones, siekdamas stabilizuoti augimą ketvirtąjį ketvirtį“, – pridūrė jie.

Prekybos ginčai su JAV ir kitomis šalimis

Pekinas šiuo metu yra įsitraukęs į audringą prekybos ginčą su Vašingtonu ir kitomis sostinėmis.

Didelis Pekino prekybos perteklius sulaukė aštrios kritikos iš kai kurių prekybos partnerių, teigiančių, kad jų rinkos yra užtvindytos pigiais kinų produktais, o tai esą kenkia vietos įmonėms.

Kinijos prekybos ministras penktadienį išsakė poreikį subalansuoti importo ir eksporto plėtrą.

„Reikia dėti pastangas importui plėsti (...) siekiant patenkinti pramonės transformacijos ir modernizavimo poreikius, taip pat žmonių geresnio gyvenimo poreikius“, – tos pačios spaudos konferencijos metu žurnalistams sakė Wangas Wentao.

Paaštrėjęs prekybos karas silpnina valdžios gebėjimą šiais metais pasiekti stiprų augimą eksporto srityje, kuris 2024 m. siekė rekordines aukštumas.

Tačiau panašu, kad dvi didžiausios pasaulio ekonomikos siekia išvengti tolesnio įtampos eskalavimo.

Baltieji rūmai pranešė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas kitą ketvirtadienį Pietų Korėjoje susitiks su savo kolega iš Kinijos Xi Jinpingu, o penktadienį abiejų šalių vykdomosios valdžios atstovai susitiks Malaizijoje prekybos deryboms.

Singapūro nacionalinio universiteto profesorius Bertas Hofmanas naujienų agentūrai AFP sakė, kad ketvirtadienį lyderiai pabrėžė, jog Kinija dalysis atsiveriančiomis galimybėmis su visomis pasaulio šalimis, o tai yra subtilus pokytis, lyginant su ankstesniu šalies tonu.

„(Tai – ELTA) gali būti atsakas į didėjantį nepasitenkinimą Kinijos išorės prekybos pertekliumi, kuris, kaip baiminasi daugelis besivystančių šalių, gali pakenkti jų pačių vystymuisi“, – pridūrė profesorius.

Sieks gerinti investavimo Kinijoje įvaizdį

Kinijos prekybos ministras taip pat žadėjo, kad Kinija gerins investavimo šalyje įvaizdį.

„(Vyriausybė – ELTA) sukurs naujų privalumų pritraukiant užsienio investicijas (...) ir skaidrią, stabilią bei nuspėjamą verslo aplinką“, – žadėjo ministras.

Ministras pridūrė, kad Kinija taip pat ketina toliau plėsti savo ekonominių ir prekybos partnerių ratą.

Naujajame penkerių metų planu, pasak finansinių paslaugų bendrovės UBS analitikų, greičiausiai bus skiriama daugiau dėmesio šalies ekonomikos atvirumo didinimui, kuris turėtų atsidurti aukštesnėje Kinijos Liaudies Respublikos prioritetų sąrašo vietoje.

„Šis pokytis atspindėtų smarkiai besikeičiančią globalizacijos tendenciją ir tarptautinę padėtį, atsižvelgiant į besitęsiančias JAV ir Kinijos prekybos įtampas“, – pridūrė jie.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

