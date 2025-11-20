 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

TATENA iškėlė reikalavimą, kad Iranas atvertų subombarduotus branduolinius objektus

2025-11-20 16:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 16:42

Ketvirtadienį Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) valdyba priėmė rezoliuciją, reikalaujančią, kad Iranas visapusiškai ir nedelsdamas bendradarbiautų bei suteiktų prieigą prie slaptų branduolinių objektų.

TATENA ir Iranas (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienį Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) valdyba priėmė rezoliuciją, reikalaujančią, kad Iranas visapusiškai ir nedelsdamas bendradarbiautų bei suteiktų prieigą prie slaptų branduolinių objektų.

REKLAMA
0

Birželį Izraelis ir JAV puolė svarbius Irano branduolinius objektus, siekiant neleisti Islamo Respublikai susikurti branduolinių ginklų. Teheranas neigia siekiantis tokių tikslų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar prieš atakas Teheranas griežtai apribojo TATENA stebėjimo misijas Irane. Pastaraisiais mėnesiais TATENA inspektoriams buvo leista apsilankyti tik nepažeistuose objektuose, bet ne subombarduotose urano sodrinimo vietose. 

REKLAMA
REKLAMA

Iranas jau geba prisodrinti uraną iki beveik branduolinių ginklų gamybai reikalingo lygio. Ketvirtadienį Vienoje įsikūrusi TATENA valdytojų taryba pareikalavo nedelsiant suteikti prieigą prie likusių branduolinių objektų ir urano, tačiau Teheranas atmetė šį reikalavimą.

REKLAMA

Jungtinių Amerikos Valstijų, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Vokietijos pasiūlyta rezoliucija, už kurią balsavo 19 narių, trys buvo prieš ir 12 susilaikė, ragina Iraną „visiškai ir neatidėliotinai laikytis savo teisinių įsipareigojimų“ pagal galiojančias Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos rezoliucijas „ir visapusiškai ir nedelsiant bendradarbiauti su TATENA suteikiant informaciją ir prieigą, kokios prašo agentūra“.

REKLAMA
REKLAMA

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi pasmerkė balsavimą. Jis teigė, kad „tokiais veiksmais ir neatsižvelgdamos į Irano sąveikavimą bei gerą valią šios šalys pakirto TATENA patikimumą ir nepriklausomumą bei sutrikdė agentūros ir Irano sąveikavimo ir bendradarbiavimo procesą“.

A. Araghchi trečiadienį atsisakė leisti JT apsilankyti subombarduotose vietose, įskaitant Natanzo urano sodrinimo gamyklą ir Fordo požeminį sodrinimo kompleksą. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mes bendradarbiaujame tik dėl tų branduolinių objektų, kurie nebuvo paveikti, laikydamiesi TATENA taisyklių“, – pareiškė jis „Telegram“ kanale. 

Po balsavimo Irano pasiuntinys TATENA Reza Najafi taip pat sakė, kad rezoliucija turės „neigiamą poveikį“ santykiams su JT agentūra. „Ši rezoliucija nieko nepridės prie dabartinės padėties, nebus naudinga, ji neproduktyvi“, – sakė R. Najafi. 

REKLAMA

TATENA teigimu, birželio 13 d., kai prasidėjo Izraelio ir Irano karas, Iranas turėjo apie 44,9 kg iki 60 proc. prisodrinto urano – netoli 90 proc., reikalingų branduolinei bombai pasigaminti, o gegužės 17 d. šis kiekis padidėjo 32,3 kilogramo. 

Agentūros duomenimis, Iranas yra vienintelė šalis, neturinti branduolinių ginklų, bet sodrinanti uraną iki 60 procentų. Vakarų valstybės ir Izraelis jau seniai kaltina Iraną siekiu pasigaminti branduolinę bombą. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų