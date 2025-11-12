 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuva paskyrė atstovus į TATENA valdytojų tarybą

2025-11-12 15:38 / šaltinis: BNS
2025-11-12 15:38

Vyriausybė trečiadienį nutarė skirti savo atstovus į Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) valdytojų tarybą 2025–2027 metų kadencijai.

TATENA (nuotr. SCANPIX)

TATENA (nuotr. SCANPIX)

0

Į tarybą bus skiriami užsienio reikalų ir energetikos viceministrai, Lietuvos atstovybės prie tarptautinių organizacijų Vienoje atstovas, laikinasis reikalų patikėtinis, branduolinės energetikos atašė, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko pavaduotojas. 

Ministrų kabinetui pritarus Užsienio reikalų ministerijos siūlymui Lietuvos atstovai organizacijoje pristatys šalies poziciją joje nagrinėjamais klausimais, rašoma aiškinamajame rašte.

TATENA taryba priima rezoliucijas, nagrinėja ir teikia rekomendacijas Generalinei konferencijai dėl finansinių ataskaitų, veiklos programos ir biudžeto, rengia metines ataskaitas apie organizacijos veiklą, sprendžia kitus klausimus.

Lietuva į TATENA tarybą išrinkta rugsėjo 15–19 dienomis vykusioje Generalinėje konferencijoje. Anksčiau ji tarybos nare buvo 2007–2009 metais. 

Artimiausias tarybos posėdis vyks lapkričio 19–21 dienomis. Joje yra 35 valstybių  atstovai. 

