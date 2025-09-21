Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Talibano pareigūnas: susitarimas su JAV dėl Bagramo oro bazės yra neįmanomas

2025-09-21 13:59 / šaltinis: BNS
2025-09-21 13:59

Afganistano Talibano vyriausybės pareigūnas sekmadienį sakė, kad susitarimas dėl Bagramo oro bazės yra neįmanomas, JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad nori ją atgauti. 

Talibano pareigūnas: susitarimas su JAV dėl Bagramo oro bazės yra neįmanomas

Afganistano Talibano vyriausybės pareigūnas sekmadienį sakė, kad susitarimas dėl Bagramo oro bazės yra neįmanomas, JAV prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad nori ją atgauti. 

1

D. Trumpas šeštadienį pagrasino šaliai neįvardyta bausme, praėjus vos kelioms dienoms valstybinio vizito Jungtinėje Karalystėje (JK), kur užsiminė, kad Jungtinės Valstijos norėtų susigrąžinti šios oro bazės kontrolę. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei Afganistanas negrąžins Bagramo oro bazės tiems, kurie ją pastatė – Jungtinėms Amerikos Valstijoms, NUTIKS BLOGI DALYKAI!!!“ –parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.

Gynybos ministerijos štabo viršininkas Fasihuddinas Fitratas sekmadienį pareiškė, kad „kai kurie žmonės“ nori susigrąžinti bazę „politiniu susitarimu“.

„Neseniai kai kurie žmonės teigė pradėję derybas su Afganistanu dėl Bagramo oro bazės susigrąžinimo“, – vietos žiniasklaidoje transliuojamame komentare sakė jis. 

„Susitarimas net dėl ​​colio Afganistano žemės neįmanomas. Mums jo nereikia“, – pabrėžė jis. 

Bagramo oro bazė anksčiau buvo pagrindinis JAV vadovaujamų operacijų centras, tačiau Jungtinės Valstijos perleido jos kontrolę po Talibano perversmo Afganistane 2021 metais. 

Bagramo bazę amerikiečiai pastatė per Šaltąjį karą, praėjusio amžiaus 6-ajame dešimtmetyje, JAV ir Sovietų Sąjungai varžantis dėl įtakos Afganistane.

JAV ir NATO kariai chaotiškai pasitraukė iš Bagramo oro pajėgų bazės 2021 metų liepą, vykdydami D. Trumpui tarpininkaujant sudarytą susitarimą su Talibano sukilėliais.

Praradus svarbią oro pajėgų bazę vos po kelių savaičių žlugo Afganistano kariuomenė ir į valdžią vėl grįžo Talibanas.

