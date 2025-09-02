Talibanas teigia, kad žemės drebėjimo Afganistane aukų skaičius perkopė 1 400

Pasak Talibano vyriausybės atstovo Zabihullah Mujahido, nuo vėlyvo sekmadienio vakaro, kai rytinę šalies dalį supurtė galingas 6 balų žemės drebėjimas ir keli pakartotiniai smūgiai, žuvo 1 411 žmonių, o dar 3 124 buvo sužeisti. „Šiandien visose paveiktose vietovėse vis dar vykdomos gelbėjimo operacijos“, – pareiškime nurodė kitas Talibano atstovas Hamdullah Fitratas.
Tokie duomenys buvo pateikti po to, kai Afganistano Raudonojo Pusmėnulio draugija paskelbė atnaujintą žuvusiųjų skaičių, kuris siekė 1 124, ir kartu nurodė, kad Kunare – nuo žemės drebėjimų labiausiai nukentėjusiame regione – buvo sunaikinta daugiau nei 8 000 namų. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skaičiuoja, kad žemės drebėjimas tiesiogiai paveikė 12 000 žmonių.
Anot JAV geologijos tarnybos (USGS), 6 balų žemės drebėjimas įvyko sekmadienį prieš pat vidurnaktį vietos laiku netoli Pakistano ir Afganistano sienos.
Po kelis dešimtmečius trukusio karo Afganistanas išlieka viena skurdžiausių pasaulio valstybių, kuriai tenka grumtis su viena po kitos kylančiomis humanitarinėmis krizėmis. Šalis kovoja su priverstine milijonų afganų pabėgėlių deportacija iš Pakistano ir Irano, o jos gebėjimas reaguoti į nelaimes labai susilpnėjo.
