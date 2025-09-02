Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Talibanas teigia, kad žemės drebėjimo Afganistane aukų skaičius perkopė 1 400

2025-09-02 15:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 15:05

Žmonių, žuvusių per niokojančius žemės drebėjimus Afganistano rytinėje Kunaro provincijoje, skaičius perkopė 1 400, antradienį pranešė pareigūnai.

Talibanas teigia, kad žemės drebėjimo Afganistane aukų skaičius perkopė 1 400. EPA-ELTA nuotr.

Žmonių, žuvusių per niokojančius žemės drebėjimus Afganistano rytinėje Kunaro provincijoje, skaičius perkopė 1 400, antradienį pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0

Pasak Talibano vyriausybės atstovo Zabihullah Mujahido, nuo vėlyvo sekmadienio vakaro, kai rytinę šalies dalį supurtė galingas 6 balų žemės drebėjimas ir keli pakartotiniai smūgiai, žuvo 1 411 žmonių, o dar 3 124 buvo sužeisti. „Šiandien visose paveiktose vietovėse vis dar vykdomos gelbėjimo operacijos“, – pareiškime nurodė kitas Talibano atstovas Hamdullah Fitratas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokie duomenys buvo pateikti po to, kai Afganistano Raudonojo Pusmėnulio draugija paskelbė atnaujintą žuvusiųjų skaičių, kuris siekė 1 124, ir kartu nurodė, kad Kunare – nuo žemės drebėjimų labiausiai nukentėjusiame regione – buvo sunaikinta daugiau nei 8 000 namų. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skaičiuoja, kad žemės drebėjimas tiesiogiai paveikė 12 000 žmonių.

REKLAMA
REKLAMA

Anot JAV geologijos tarnybos (USGS), 6 balų žemės drebėjimas įvyko sekmadienį prieš pat vidurnaktį vietos laiku netoli Pakistano ir Afganistano sienos.

Po kelis dešimtmečius trukusio karo Afganistanas išlieka viena skurdžiausių pasaulio valstybių, kuriai tenka grumtis su viena po kitos kylančiomis humanitarinėmis krizėmis. Šalis kovoja su priverstine milijonų afganų pabėgėlių deportacija iš Pakistano ir Irano, o jos gebėjimas reaguoti į nelaimes labai susilpnėjo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų