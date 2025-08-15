Afganistano Talibanas mini ketvirtąsias valdžios užgrobimo metines

Keliuose miestuose, įskaitant centrinį Kabulo rajoną, buvo suplanuoti paradai, per kuriuos planuojama iš sraigtasparnių mėtyti gėles, o mieste plevėsavo baltai juodos Talibano „Afganistano islamo emyrato“ vėliavos, minint sostinės užėmimą 2021 metų rugpjūčio 15 dieną.
Talibano nariai ketvirtadienio vakarą susirinko aikštėje netoli uždarytos JAV ambasados – jų priešo rezidencijos per 20 metų trukusį sukilimą – mojavo vėliavomis ir šaudė fejerverkus, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Karinis paradas, pernai vykęs Bagramo oro bazėje, kuri anksčiau buvo pagrindinis JAV vadovaujamų operacijų centras, šiemet buvo atšauktas be viešo paaiškinimo.
Talibano vyriausybė pasaulinėje arenoje išlieka iš esmės izoliuota dėl apribojimų žmonėms, įvestų pagal griežtą islamo teisės interpretaciją, ypač moterims.
Liepos mėnesį Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) išdavė dviejų aukšto rango Talibano lyderių arešto orderius, kaltindamas juos nusikaltimais žmoniškumui dėl moterų ir mergaičių persekiojimo. Joms iš esmės draudžiama mokytis ir dirbti, taip pat negalima lankytis parkuose, sporto salėse ir keliauti be vyro globėjo.
Tačiau liepos pradžioje talibų valdžia pasiekė savotišką pergalę, kai Rusija tapo pirmąja šalimi, oficialiai pripažinusia jų administraciją.
Kabulas, nepaisant to, kad neturi oficialaus pripažinimo, taip pat palaiko glaudžius ryšius su Centrinės Azijos valstybėmis, Kinija ir Jungtiniais Arabų Emyratais (JAE).
Kalbant apie Vakarus, Talibano vyriausybė pranešė apie derybas Kabule su pareigūnais iš Norvegijos, Britanijos ir Jungtinių Valstijų.
Nors valdžioje esantys talibai beveik nesusiduria su vidine opozicija, kyla didelių iššūkių dėl ekonominio nestabilumo, susitraukusios tarptautinės pagalbos ir keturių milijonų iš kaimyninių šalių išsiųstų afganistaniečių antplūdžio.
Ketvirtadienį Jungtinių Tautų (JT) Žmogaus teisių tarybos paskirti nepriklausomi ekspertai paragino tarptautinę bendruomenę nenormalizuoti santykių su Talibano valdžia ir atmesti jų „smurtinį ir autoritarinį valdymą“.
„Veikdamas be teisėtumo, Talibanas taiko institucionalizuotą lyčių priespaudos sistemą, traiško nepritarimą, vykdo represijas ir tildo nepriklausomą žiniasklaidą, kartu demonstruodamas atvirą nepagarbą žmogaus teisėms, lygybei ir nediskriminavimui“, – teigiama ekspertų pareiškime.
