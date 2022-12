Taip elgiasi nesveiki režimai: Irano pajėgos šaudo į protestuose dalyvaujančių moterų veidus ir lytinius organus

Daktarai ir seselės – gydantys protestuotojus slapčia, kad išvengtų sulaikymo – teigia supratę šią praktiką, kai pastebėjo, kad moterys dažnai atvykdavo su kitokiais sužalojimais nei vyrai, kurie paprastai į juos kreipiasi dėl šautinių žaizdų kojose, sėdmenyse ir nugaroje.

Nors interneto ryšio išjungimas leidžia režimui didžiąją dalimi nuslėpti kruviną susidorojimą su protestuotojais, medikai su „The Guardian“ žurnalistais pasidalino nuotraukomis, kuriose užfiksuoti siaubingomis žaizdomis nusėti protestuotojų kūnai. Tokias žaizdas palieka specialūs šoviniai, kuriais pareigūnai šaudo į žmones iš nedidelio atstumo. Kai kuriose nuotraukose matyti dešimčių mažyčių šratų, įsmigusių giliai į pacientų kūnus, palikti sužalojimai.

10 medicinos profesionalų, su kuriais kalbėjosi „The Guardian“, pabrėžia šių sužalojimų rimtumą, kadangi dėl jų žalos daugybė jaunų iraniečių gali kentėti visą likusį gyvenimą. Medikai taip pat pastebi, kad ypač dažnai yra taikomasi į vyrų, moterų ir vaikų akis.

Vienas gydytojas iš centrinės Isfahano provincijos teigė tikintis, kad pareigūnai į moteris ir vyrus taikosi skirtingai: „Nes jie nori sunaikinti moterų grožį.“

„Gydžiau neseniai į savo trečiąjį dešimtmetį įžengusią moterį, kurios lytiniuose organuose buvo dvi šratų paliktos žaizdos. Dar 10 šratų buvo įstrigę jos vidinėje šlaunyje. Šiuos dešimt šratų pavyko lengvai pašalinti, tačiau anie du buvo tikras iššūkis, kadangi jie buvo įsispraudę tarp pacientės šlaplės ir makšties angos, – pasakojo gydytojas. – Kilo rimta rizika, kad ji gali susirgti makšties infekcija, todėl paprašiau jos kreiptis į patikimą ginekologą. Ji pasakojo, kad protesto metu jos grupelę apsupo maždaug dešimt saugumo pareigūnų, kurie pradėjo šaudyti į jos lytinius organus ir šlaunis.“

Sukrėstas šių gydytojas, kuris, kaip ir kiti šioje publikacijoje cituojami medikai, sutiko kalbėti tik anonimiškumo sąlygomis, teigė, jog jam sunku tvarkytis su stresu ir skausmu, kurį regi aplink: „Ji galėjo būti mano dukra.“

Kai kurie kiti gydytojai kaltina saugumo pajėgas – tarp jų ir baimę keliančią režimą palaikančią „Basij“ sukarintą grupę – kad jos nepaiso riaušių kontroliavimo taisyklių (pavyzdžiui, kad šaudyti galima tik į kojas, nes taip sumažėja rizika pažeisti kokį nors gyvybiškai svarbų organą).

Vienas gydytojas iš netoli Teherano esančio Keredžo miesto tikino, kad pareigūnai šaudo į moterų veidus ir lytinius organus, nes jie turi nepilnavertiškumo kompleksą: „Jie nori atsikratyti savo seksualinių kompleksų žalodami šiuos jaunus žmones.“

Žurnalistai kreipėsi į Irano užsienio reikalų ministeriją su prašymu pakomentuoti gydytojų išsakytus kaltinimus. Redakcija nesulaukė jokio atsakymo.

