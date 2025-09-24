Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Taifūnas „Ragasa“ pasiekė pietų Kiniją

2025-09-24 14:37 / šaltinis: BNS
2025-09-24 14:37

Taifūnas „Ragasa“, nusiaubęs Honkongą ir nusinešęs mažiausiai 15 gyvybių Taivane, pasiekė pietų Kiniją, trečiadienį pranešė kinų nacionalinė meteorologijos tarnyba.

Supertaifūnas „Ragasa“ pasiekė Filipinus (nuotr. SCANPIX)

Taifūnas „Ragasa", nusiaubęs Honkongą ir nusinešęs mažiausiai 15 gyvybių Taivane, pasiekė pietų Kiniją, trečiadienį pranešė kinų nacionalinė meteorologijos tarnyba.

0

„Ragasa“ rugsėjo 24 dieną apie 17 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku pasiekė Hailingo salos pakrantę, Jangdziango miestą, Guangdongo provincijoje“, – sakė Nacionalinis meteorologijos centras.

Jangdziango mieste naujienų agentūros AFP atstovai matė, kaip siautulingas vėjas plėšė iškabas nuo pastatų, vertė medžius ir griovė tvoras.

Kelias valandas galingas taifūnas drebino pastatus, o daugiau kaip du milijonus gyventojų turinčiame mieste pliaupė liūtis.

AFP žurnalistas matė, kaip ugniagesių automobiliai važiavo daugiausia apleistomis gatvėmis, kai palei kelią vėjas svaidė šakas ir vartė palei šaligatvį pastatytus motociklus.

Meteorologijos tarnyba pranešė, kad tuo metu, kai audra pasiekė sausumą, didžiausias vėjo greitis netoli jos centro buvo 40,3 metro per sekundę.

