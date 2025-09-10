Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šūviai JAV: pašautas įtakingas aktyvistas

2025-09-10 21:53 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-10 21:53

Įtakingas JAV dešiniųjų pažiūrų aktyvistas ir „Turning Point USA“ vykdantysis direktorius Charlie Kirk trečiadienį buvo pašautas, skelbia „The Guardian“.

JAV planuoja uždaryti dešimtis atstovybių visame pasaulyje: Europoje – daugiausiai (nuotr. SCANPIX)

1

Incidentas įvyko Jutoje, diskusijos metu.

Socialiniuose tinkluose platinamuose vaizdo įrašuose matyti, kad Ch. Kirkas buvo užpultas, kai kalbėjo ir sėdėjo Jutos slėnio universiteto kieme.

Jutos senatorius Mike Lee sako, kad atidžiai stebi situaciją Jutos slėnio universitete.

„Prašau prisijungti prie manęs ir melstis už Charlie Kirką ir ten susirinkusius studentus“, – sako jis.

