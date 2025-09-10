Šūviai JAV: pašautas įtakingas aktyvistas

Incidentas įvyko Jutoje, diskusijos metu.
Socialiniuose tinkluose platinamuose vaizdo įrašuose matyti, kad Ch. Kirkas buvo užpultas, kai kalbėjo ir sėdėjo Jutos slėnio universiteto kieme.
Jutos senatorius Mike Lee sako, kad atidžiai stebi situaciją Jutos slėnio universitete.
„Prašau prisijungti prie manęs ir melstis už Charlie Kirką ir ten susirinkusius studentus“, – sako jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!