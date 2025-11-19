Sumenko JAV užsienio prekybos deficitas

Eksportas didėjo 0,1 proc. iki 280,8 mlrd. dolerių, prekių pardavimams menkus 0,5 mlrd. iki 179 mlrd. dolerių, paslaugų – augus 0,8 mlrd. iki 101,8 mlrd. dolerių.
Importas susitraukė 5,1 proc. iki 340,4 mlrd. dolerių, prekių pirkimams mažėjus 18,6 mlrd. iki 264,4 mlrd. dolerių, paslaugų – didėjus 0,3 mlrd. iki 75,8 mlrd. dolerių.
Prekybos prekėmis deficitas susitraukė 18,1 mlrd. dolerių iki 85,6 mlrd. dolerių, o perviršis paslaugomis išsiplėtė 0,5 mlrd. dolerių iki 26,1 mlrd. dolerių.
Sausį-rugpjūtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, JAV eksportas augo 5,1 proc., importas – 9,2 procento. Prekybos deficitas ūgtelėjo 25 procentais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!