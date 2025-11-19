 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Sumenko JAV užsienio prekybos deficitas

2025-11-19 16:59 / šaltinis: BNS
2025-11-19 16:59

Jungtinių Valstijų užsienio prekybos deficitas rugpjūtį buvo 23,8 proc. kuklesnis nei ankstesnį mėnesį – 59,6 mlrd. dolerių, rodo Prekybos departamento trečiadienį paskelbti duomenys.

JAV planuoja uždaryti dešimtis atstovybių visame pasaulyje: Europoje – daugiausiai (nuotr. SCANPIX)

Jungtinių Valstijų užsienio prekybos deficitas rugpjūtį buvo 23,8 proc. kuklesnis nei ankstesnį mėnesį – 59,6 mlrd. dolerių, rodo Prekybos departamento trečiadienį paskelbti duomenys.

0

Eksportas didėjo 0,1 proc. iki 280,8 mlrd. dolerių, prekių pardavimams menkus 0,5 mlrd. iki 179 mlrd. dolerių, paslaugų – augus 0,8 mlrd. iki 101,8 mlrd. dolerių.

Importas susitraukė 5,1 proc. iki 340,4 mlrd. dolerių, prekių pirkimams mažėjus 18,6 mlrd. iki 264,4 mlrd. dolerių, paslaugų – didėjus 0,3 mlrd. iki 75,8 mlrd. dolerių.

Prekybos prekėmis deficitas susitraukė 18,1 mlrd. dolerių iki 85,6 mlrd. dolerių, o perviršis paslaugomis išsiplėtė 0,5 mlrd. dolerių iki 26,1 mlrd. dolerių.

Sausį-rugpjūtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, JAV eksportas augo 5,1 proc., importas – 9,2 procento. Prekybos deficitas ūgtelėjo 25 procentais.

