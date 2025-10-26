Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Sulaikyti du Luvro plėšikai – aiškėja tapatybės: vienas ruošėsi palikti šalį

2025-10-26 21:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 21:18

Visą savaitę Prancūzija sulaikiusi kvapą laukė žinių apie iš Luvro pagrobtas brangenybes, kurių vertė daugiau nei 80 milijonų eurų. Ir šiandien jų sulaukė. Prokuratūra skelbia, kad pareigūnai sulaikė 2 įtariamuosius. Abu policijai žinomi, o vienas kaip tik ketino iš Prancūzijos sprukti į Alžyrą.

Visą savaitę Prancūzija sulaikiusi kvapą laukė žinių apie iš Luvro pagrobtas brangenybes, kurių vertė daugiau nei 80 milijonų eurų. Ir šiandien jų sulaukė. Prokuratūra skelbia, kad pareigūnai sulaikė 2 įtariamuosius. Abu policijai žinomi, o vienas kaip tik ketino iš Prancūzijos sprukti į Alžyrą.

REKLAMA
1

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip lygiai prieš savaitę du kaukėti vyrai su milžinišku grobiu rankose keltuvu leidosi iš apiplėšto Luvro muziejaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau – TV3 Žiniose.

Pavogė papuošalų net už 88-is milijonus eurų

Apiplėšime, pasak pareigūnų, iš viso dalyvavo keturi nusikaltėliai, kurie iš Luvro Apolono salės išsinešė įspūdingų Prancūzijos karalių ir imperatorių papuošalų net už 88-is milijonus eurų. Šiandien Prancūzijos prokuratūra skelbia apie proveržį šiame visą Prancūziją sukrėtusios vagystės narpliojime. Vakar sulaikyti du įtariamieji – vienas jų pareigūnai suėmė Šarlio de Golio oro uoste. Jis ketino išskristi iš šalies.

REKLAMA
REKLAMA

Prancūzija šoke: aiškėja, kokias brangenybes iš Luvro išnešė vagys
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prancūzija šoke: aiškėja, kokias brangenybes iš Luvro išnešė vagys

Kol kas prokuratūra daugiau detalių nei apie sulaikytus asmenis, nei apie kitas nusikaltimo detales ar pagrobtas brangenybes neatskleidžia. Sako, kad tai gali pakenkti tyrimui, kurį vykdo daugiau nei 100 profesionaliausių pareigūnų.

REKLAMA

Tačiau prancūzų žiniasklaida skelbia, kad du sulaikytieji – pareigūnams žinomi trisdešimtmečiai, gyvenę Paryžiaus priemiestyje. Vienas jų prancūzas, kitas – kilęs iš Alžyro. Būtent jis ir ketino vakar išskristi į Alžyrą.

Kitą įtariamąjį pareigūnai sulaikė už Paryžiaus. Juos identifikuoti padėjo nusikaltimo vietoje palikti įkalčiai – šalmas, kampiniai šlifuokliai, ryški liemenė ir kiti daiktai. Dabar tyrėjai tikisi, kad pavyks surasti ir kitus du plėšikus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų