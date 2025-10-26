Sulaikyti du Luvro plėšikai – aiškėja tapatybės: vienas ruošėsi palikti šalį

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip lygiai prieš savaitę du kaukėti vyrai su milžinišku grobiu rankose keltuvu leidosi iš apiplėšto Luvro muziejaus.
Daugiau – TV3 Žiniose.
Pavogė papuošalų net už 88-is milijonus eurų
Apiplėšime, pasak pareigūnų, iš viso dalyvavo keturi nusikaltėliai, kurie iš Luvro Apolono salės išsinešė įspūdingų Prancūzijos karalių ir imperatorių papuošalų net už 88-is milijonus eurų. Šiandien Prancūzijos prokuratūra skelbia apie proveržį šiame visą Prancūziją sukrėtusios vagystės narpliojime. Vakar sulaikyti du įtariamieji – vienas jų pareigūnai suėmė Šarlio de Golio oro uoste. Jis ketino išskristi iš šalies.
Kol kas prokuratūra daugiau detalių nei apie sulaikytus asmenis, nei apie kitas nusikaltimo detales ar pagrobtas brangenybes neatskleidžia. Sako, kad tai gali pakenkti tyrimui, kurį vykdo daugiau nei 100 profesionaliausių pareigūnų.
Tačiau prancūzų žiniasklaida skelbia, kad du sulaikytieji – pareigūnams žinomi trisdešimtmečiai, gyvenę Paryžiaus priemiestyje. Vienas jų prancūzas, kitas – kilęs iš Alžyro. Būtent jis ir ketino vakar išskristi į Alžyrą.
Kitą įtariamąjį pareigūnai sulaikė už Paryžiaus. Juos identifikuoti padėjo nusikaltimo vietoje palikti įkalčiai – šalmas, kampiniai šlifuokliai, ryški liemenė ir kiti daiktai. Dabar tyrėjai tikisi, kad pavyks surasti ir kitus du plėšikus.
