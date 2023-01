Sukčiavimu pagarsėjęs Čekijos milijardierius Babišas pirmajame prezidento rinkimų rate – favoritas

Buvęs ministras pirmininkas A. Babišas neseniai buvo išteisintas byloje dėl sukčiavimo, o tai padidino jo šansus laimėti pirmajame prezidento rinkimų ture, vyksiančiame penktadienį ir šeštadienį.

Jei nė vienas kandidatas nesurinks daugumos, po dviejų savaičių įvyksiančiame antrajame etape susikaus du daugiausiai balsų surinkę varžovai.

Kovo 8-ąją baigiasi antroji ir paskutinė prieštaringai vertinamo M. Zemano penkerių metų kadencija.

Jis suskaldė čekų visuomenę savo prorusiška pozicija – iki Rusijos invazijos į Ukrainą vasario 24 dieną – ir parama glaudesnių ryšių vystymui su Kinija.

REKLAMA

M. Zemanas buvo pirmasis prezidentas, išrinktas visuotiniu balsavimu. Ankstesnius du – Vaclavą Havelą ir Vaclavą Klausą – išrinko įstatymų leidėjai.

68-erių A. Babišas yra skaldanti politikos figūra.

Kartu su M. Zemanu, savo politiniu sąjungininku, jis vartoja griežtą prieš migrantus nukreiptą retoriką ir tuo yra panašus į antiimigracinių pažiūrų Vengrijos premjerą Viktorą Orbaną.

Per savo rinkimų kampaniją A. Babišas vengė kalbėti apie karą Ukrainoje, sakydamas, kad nori sutelkti dėmesį į vidaus problemas, įskaitant didelę infliaciją, dėl kurios kaltina dabartinę penkių partijų valdančiąją koaliciją.

REKLAMA

Jis, euroskeptikas kaip ir M. Zemanas, be kita ko, kritiškai vertina 27 Europos Sąjungos valstybių narių planą kovoti su klimato kaita ir teigia, kad jis pakenktų Čekijos ekonomikai, be to, nulėmė spartų energijos kainų kilimą.

Daugybė skandalų nepakenkė jo populiarumui, ypač tarp pagrindinių jo rinkėjų – vyresnio amžiaus žmonių.

2019 metais ketvirtis milijono žmonių Čekijoje du kartus išėjo į gatves – didžiausiose tokiose demonstracijose nuo 1989-ųjų antikomunistinės Aksominės revoliucijos – reikalaudami, kad premjeras atsistatydintų iš pareigų dėl skandalų, įskaitant interesų konfliktą dėl ES subsidijų, susijusį su jo buvusia verslo imperija.

REKLAMA

A. Babišas vadovauja populistiniam centristiniam judėjimui ANO, 2021-ųjų rinkimuose nedidele persvara pralaimėjusiam dabartinio premjero Petro Fialos centro dešinės koalicijai.

ANO tebėra populiariausia – ją remia maždaug 30 proc. čekų.

Prahos teismas pirmadienį išteisino A. Babišą sukčiavimo dėl Europos Sąjungos subsidijos byloje, bet kaltintojai dar gali teikti apeliaciją.

A. Babišas buvo apkaltintas sukčiavimu teikiant paraiškas ES išmokoms gauti. 2007 metais jis nuo savo įmonių grupės „Agrofert“ atskyrė piečiau Prahos esantį „Gandralizdžio“ (Čapi Hnizdo) ūkį, kad gautų iš ES 2 mln. eurų subsidiją, o vėliau jį vėl susigrąžino.

REKLAMA

REKLAMA

2017–2021 metais premjero pareigas ėjęs A. Babišas neigia padaręs ką nors neteisėta ir teismą vadino politiniu procesu prieš penktadienį prasidėsiančius rinkimus.

Slovakijoje gimęs populistas A. Babišas, užimantis penktą vietą žurnalo „Forbes“ sudarytame turtingiausių Čekijos žmonių sąraše, taip pat kaltinamas tuo, kad praėjusio amžiaus 9-ajame dešimtmetyje buvo komunistų slaptosios policijos agentas.

68 metų A. Babišas, taip pat buvęs NATO aukšto rango pareigūnas, buvęs kariuomenės generolas Petras Pavelas ir ekonomistė Danušė Nerudova turi daugiausiai galimybių patekti į antrą rinkimų ratą, planuojamą sausio pabaigoje.