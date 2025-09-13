Šmyhalis ir Kelloggas aptarė galimą „Patriot“ sistemų tiekimą Ukrainai

„Man buvo malonu Kyjive susitikti su JAV prezidento pasiuntiniu generolu Keithu Kelloggu“, – parašė D. Šmyhalis.
Gynybos ministras padėkojo už tvirtą paramą, kurią Jungtinės Valstijos ir toliau teikia Ukrainai. D. Šmyhalis sakė, kad informavo K. Kelloggą apie šią savaitę vykusio Ramšteino susitikimo, kurio metu Ukraina gavo stiprių signalų apie tolesnę paramą, rezultatus. Be to, abi pusės aptarė galimą papildomų „Patriot“ sistemų ir šaudmenų tiekimą Ukrainos gynybos pajėgoms.
„Informavome delegaciją apie padėtį mūšio lauke ir pasidalinome Rusijos provokacijos prieš Lenkiją detalėmis. Rusija tokiais veiksmais išbando NATO ryžtą, o sąjungininkų atsakas turi būti koordinuotas ir ryžtingas“, – teigė D. Šmyhalis.
Gynybos ministras taip pat paragino didinti sankcijų spaudimą Rusijai. Jis padėkojo JAV už paramą, o K. Kelloggui – už asmenines pastangas siekiant teisingos ir ilgalaikės taikos.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, K. Kelloggas šiuo metu lankosi Kyjive su darbiniu vizitu.
