Skubiai įspėja geriančius energinius gėrimus: pasekmės gali būti negrįžtamos

Energinių gėrimų sudėtyje yra nuo 80 iki 300 mg kofeino, palyginimui kavos puodelyje – 100 mg. Daugelyje jų taip pat yra kitų papildomų sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, taurino ir guaranos, kurie, kaip manoma, keičia širdies ritmą, kraujospūdį ir kitas širdies funkcijas, skelbia portalas „Independent“.

Gali sustoti širdis

Populiarūs gėrimai gali sutrikdyti širdies laidžiąją sistemą, todėl padidėja nenormalaus širdies ritmo (aritmijos), sukeliančio sunkias pasekmes sveikatai, pavyzdžiui, staigų širdies sustojimą, kai širdis tiesiog nustoja plakti, rizika.

JAV Mayo klinikos mokslininkai išnagrinėjo 144 pacientų, išgyvenusių širdies sustojimą po skubios pagalbos, medicininius duomenis. Rezultatai parodė, kad septyni iš jų, kurių amžius buvo nuo 20 iki 42 metų, prieš pavojingą gyvybei įvykį vartojo energinį gėrimą, šešiems iš jų prireikė elektrošoko, o vienam – širdies masažo.

Peteris Schwartzas iš Širdies aritmijų genetinės kilmės centro ir Širdies ir kraujagyslių genetikos laboratorijos Milane (Italija) viename straipsnyje rašė: „Kritikai apie šiuos rezultatus gali pasakyti: „Tai tik atsitiktinis ryšys“.

„Mes, kaip ir Mayo klinikos grupė, puikiai suprantame, kad nėra aiškių ir galutinių įrodymų, jog energiniai gėrimai iš tiesų sukelia gyvybei pavojingas aritmijas, ir kad reikia daugiau duomenų, tačiau būtume neatsargūs, jei neskelbtume pavojaus signalo“, – rašė P. Schwartzas.

Energinių gėrimų poveikis organizmui

Dvi pagrindinės gazuotų energinių gėrimų stimuliuojančios medžiagos yra kofeinas ir cukrus, tad ką tiksliai tai daro mūsų organizmui?

„Kofeinas didina širdies ritmą, gerina koncentraciją, ilgiau išlaiko žmones budrius ir neleidžia užmigti, – aiškina daktarė Belinda Griffiths iš Fleet Street klinikos. – Kofeinas gali būti naudingas suaugusiesiems. Daugelyje tyrimų teigiama, kad du ar daugiau kavos puodelių per dieną, priklausomai nuo kofeino kiekio kiekviename gėrime, gali būti naudingi sergant širdies ligomis“.

Tačiau baltasis cukrus, ypač tokiais kiekiais, kokie randami energiniuose gėrimuose, nėra sveikas.

„Mes galime be jo visai neblogai apsieiti, nes cukraus gauname pakankamai iš viso kito, ką valgome ir geriame, – sako B. Griffiths. – Jis padidina gliukozės kiekį kraujyje, suteikia trumpalaikį energijos antplūdį ir po to sumažėja, o tai gali paveikti jūsų nuotaiką, be to, po jo galite jaustis vis labiau alkani, [t. y.] galite norėti valgyti daugiau“.

Svarbu surasti tinkamą pakaitalą

Londone dirbanti mitybos specialistė Beanie Robinson, „The Health Space“ įkūrėja, sako, kad visi, norintys atsisakyti energinių gėrimų, turėtų apsvarstyti galimybę pereiti prie gazuoto vandens.

Mitybos specialistė sako: „Nemanau, kad norime pasikliauti energiniais gėrimais, skatinu klientus gerti vandenį – būtent jis suteikia mums energijos“.

„Vartojant daug energinių gėrimų, susiduriame su kofeinu, dirbtinėmis kvapiosiomis medžiagomis ir saldikliais, kurie gali paveikti mūsų energijos ir žarnyno lygį. Jei retkarčiais mėgstate energinį gėrimą, jis tikriausiai nepadarys jokios žalos, tačiau yra geresnių alternatyvų, kuriose vengiama cukraus ir kofeino“, – sako ji.

Ji taip pat rekomenduoja į negazuotą ar gazuotą vandenį įdėti citrinos, žaliosios citrinos, agurko ar mėtos, kad vanduo įgautų papildomo skonio.