TV3 naujienos > Užsienis

Sirija išdavė Basharo al Assado arešto orderį

2025-09-27 15:31 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 15:31

Sirijos teismas išdavė buvusio šalies prezidento Basharo al Assado arešto orderį. Jis buvo nuverstas daugiau nei prieš 9 mėnesius.

Asma al Assad, Basharas al Assadas (nuotr. SCANPIX)

Sirijos teismas išdavė buvusio šalies prezidento Basharo al Assado arešto orderį. Jis buvo nuverstas daugiau nei prieš 9 mėnesius.

0
Ilgiau nei du dešimtmečius Siriją valdęs B. al Assadas 2024 m. gruodį pabėgo į Rusiją, kai islamistai sukilėliai artėjo prie Sirijos sostinės Damasko.

Teisėjas Tawfiqas al Ali šeštadienį paskelbė, kad B. al Assado arešto orderis išduotas dėl įtarimų tyčinėmis žmogžudystėmis ir žmonių mirtimi pasibaigusiais kankinimais.

Šie kaltinimai siejami su 2011 m. B. al Assado pajėgų įvykdytu susidorojimu su protestuotojais Sirijos pietuose esančiame Daros mieste.

Teismo sprendimas reiškia, kad arešto orderis gali būti paskelbtas per Interpolą, o byla nagrinėjama tarptautiniu mastu.

Reikalaujant politinių pokyčių, 2011 m. Sirijoje kilo taikus demokratinis sukilimas prieš B. al Assado valdžią.

Tačiau valdžia atsakė panaudodama žiaurias priemones, o situacija greitai peraugo į pilietinį karą, kurio metu žuvo šimtai tūkstančių žmonių, o šalis buvo suniokota.

Žmogaus teisių aktyvistai teigia, kad šimtai tūkstančių žmonių buvo kalinami ir kankinami, o kai kurie dingo be žinios.

