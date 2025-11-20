Sirija ir JT kritikuoja Netanyahu vizitą Golano buferinėje zonoje

Izraelis „tiek savo gynybiniams, tiek puolamiesiems pajėgumams čia teikia didžiulę reikšmę“, sakė B. Netanyahu jo biuro paskelbtame vaizdo įraše. Vyriausybė Damaske griežtai pasmerkė Izraelio premjero apsilankymą buferinėje zonoje.
Izraelio vyriausybės vaizdo įrašuose matyti, kaip B. Netanyahu išlipa iš sraigtasparnio, viename stebėjimo postų kalbasi su kariais ir žiūri pro žiūronus. Jis, remiantis įrašu, ten dislokuotiems kariams sakė, kad jie „saugo Izraelio valstybę ir jos šiaurinę sieną“. Misija esą „bet kuriuo metu gali paaštrėti, tačiau mes pasikliaujame jumis“.
Izraelio premjerą lydėjo gynybos ministras Israelis Katzas bei užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras. Tarp lankytojų buferinėje zonoje buvo ir kariuomenės vadas Ejalas Zamiras, vidaus slaptosios tarnybos „Shin Bet“ vadas Davidas Sinis bei Izraelio ambasadorius JAV Jechielas Leiteris.
Demilitarizuota buferinė zona yra daugiau kaip 80 km ilgio, o plačiausia jos vieta siekia daugiau kaip 10 km. Praėjusių metų gruodį Izraelis ten dislokavo karius. Izraelio pajėgos, be to, vis atakuoja taikinius Sirijoje. Izraelio deklaruojamas tikslas yra Sirijos pietvakarinės dalies demilitarizavimas ir drūzų teisių užtikrinimas.
Sirija „labai griežta“ pasmerkė „neteisėtą apsilankymą“. B. Netanyahu apsilankymą teritorijoje Damaskas laiko „rimtu Sirijos suverenumo ir teritorinio vientisumo pažeidimu“, pareiškė Sirijos užsienio reikalų ministerija.
JT generalinio sekretoriaus Antonio Guterreso atstovas Stéphane Dujarricas V. Netanyahu apsilankymą buferinėje zonoje pavadino „keliančiu nerimą“.
