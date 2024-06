Sikorskis: Lenkija ir Latvija patvirtino strateginę partnerystę

„Patvirtinome Lenkijos ir Latvijos strateginę partnerystę, ypač gynybos srityje“, – po derybų surengtoje spaudos konferencijoje teigė R. Sikorskis.

Jis taip pat sakė, kad abi šalys mano, jog Ukrainai labai svarbu laimėti karą prieš Rusiją.

„Be Ukrainos pergalės nėra saugios Europos, o mūsų šalys čia supranta viena kitą be žodžių. Be to, mes esame lyderių priešakyje, kai kalbama apie pagalbą Ukrainai“, – pabrėžė R. Sikorskis.

Prieš liepos 9–11 dienomis Vašingtone vyksiantį NATO aukščiausiojo lygio susitikimą R. Sikorskis su latvių užsienio reikalų ministre B. Braže aptarė „būtinybę sutelkti Europos Sąjungos išteklius dėl Ukrainos pergalės“.

Ministrai aptarė kibernetinių atakų, dėl kurių jie kaltina Rusiją, padažnėjimą ir Maskvos vykdomą dezinformacijos kampaniją.

R. Sikorskis sakė, kad Lenkija ir toliau dalyvaus NATO oro policijos misijoje virš Baltijos šalių, įskaitant Latviją.