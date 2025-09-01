Serbijos lyderis Pekine susitiks su Xi Jinpingu ir Putinu

Aleksandaras Vučičius per savo trijų dienų vizitą kartu su Irano, Šiaurės Korėjos ir Slovakijos – vienintelės kitos Europos šalies – vadovais dalyvaus renginyje Pekine, skirtame paminėti 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines.
Kinijos karinės galios demonstracija rengiama baigiantis Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO), vadinamos alternatyva kariniam aljansui NATO, viršūnių susitikimui.
Nepaisant siekio įstoti į Europos Sąjungą (ES), Serbija palaiko glaudžius ryšius tiek su Pekinu, kuris yra pagrindinis investuotojas šioje Balkanų valstybėje, tiek su Maskva. Serbija yra beveik visiškai priklausoma nuo rusiškų dujų.
Belgradas niekada neatleido Aljansui už NATO 1999-aisiais vykdytą bombardavimo kampaniją, kuri užbaigė Kosovo karą.
Gegužę A. Vučičius susilaukė Briuselio kritikos dėl dalyvavimo parade Maskvoje.
Nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022-ųjų vasarį, Serbija, skirtingai nei ES, atsisakė imtis sankcijų prieš Rusiją, nepaisant Belgrado vilčių prisijungti prie bloko.
Serbijos prezidentas pastaruosius 10 mėnesių susiduria su didžiuliais protestais prieš korupciją ir reguliariai dėkoja Kremliui už paramą prieš judėjimą, kurį jis laiko užsienio remiamu bandymu jį nuversti.
