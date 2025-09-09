Saugumo šaltinis: Izraelio smūgio netoli Beiruto taikinys buvo „Hezbollah“ narys

Kiek anksčiau Libano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad buvo smogta transporto priemonei į pietus nuo sostinės.
Izraelis tęsia reguliarius oro smūgius Libane, nors lapkritį buvo paskelbtos paliaubos siekiant užbaigti daugiau kaip metus trukusius karo veiksmus. įskaitant du atviro karo su Irano remiama „Hezbollah“ mėnesius.
„Ką tik priešo dronas taikėsi į automobilį (...) tarp Džijės ir Bardžos miestų“, – pranešė Nacionalinė naujienų agentūra, paminėdama rajoną, esantį už maždaug 30 km į pietus nuo Beiruto.
Minėtas šaltinis, prašęs anonimiškumo, sakė, kad taikinys buvo vienas „Hezbollah“ narys ir kad jis buvo sužeistas.
AFP fotografas matė sudegusį automobilį netoli mečetės ir įvykio vietoje dislokuotus karius.
Smūgis suduotas kitą dieną po Izraelio kariuomenės pranešimo, kad ji smogė keliems „Hezbollah“ taikiniams Libano rytiniame Bekaa slėnyje, įskaitant grupuotės elitinių Radwano (Radvano) pajėgų mokomuosius kompleksus.
Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per tuos smūgius žuvo penki žmonės.
Rugpjūtį Libano vyriausybė nurodė savo kariuomenei parengti planus, kaip iki metų pabaigos nuginkluoti kažkada dominavusią „Hezbollah“. Tai daroma smarkiai spaudžiant Jungtinėms Valstijoms ir baiminantis Izraelio platesnio masto veiksmų.
Pagal lapkričio paliaubų sąlygas „Hezbollah“ turėjo atitraukti savo kovotojus į šiaurę nuo Litanio upės, esančios už maždaug 30 km nuo Izraelio sienos.
Izraelis turėjo išvesti savo karius iš Libano, bet jų vis dar yra penkiuose rajonuose, kuriems priskiriama strateginė reikšmė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!