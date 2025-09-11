Rytų Latvijoje dėl Rusijos dronų grėsmės uždaryta oro erdvė

Ministras pabrėžė, jog trečiadienio įvykiai Lenkijoje yra įžūlus NATO oro erdvės pažeidimas, tad Latvija turi veikti atitinkamai.
A. Sprūdas patvirtino, jog Latvija šiuo metu nesusiduria su tiesioginėmis grėsmėmis, tačiau būtina užkirsti kelią potencialioms problemoms ateityje.
Jis taip pat pabrėžė, jog itin rimtai žiūrima į oro erdvės ir piliečių apsaugą, o atsakingos tarnybos veikia pagal poreikį. Pavyzdžiui, rytinėje šalies dalyje buvo dislokuoti kariniai padaliniai, esant reikalui galintys numušti priešiškus skriejančius objektus.
Šalyje taip pat veikia sustiprinta NATO oro patruliavimo misija, bet kuriuo momentu pasiruošusi veikti. Latvija taip pat naudoja naujas sistemas – pavyzdžiui akustinę objektų aptikimo sistemą – bei naują ginkluotę, galinčią susidoroti su dronais. Kitąmet numatytos papildomos priemonės.
Ministras pabrėžė, jog vyriausybei ir kariuomenei oro gynyba yra prioritetas.
A. Sprūdas mano, jog Rusija testuoja NATO ir Europos, įskaitant Latviją, atsparumą iššūkiams. Dabar, pasak jo, ryškėja ir Rusijos agresijos padariniai regiono saugumui.
Latvijos Nacionalinė saugumo taryba trečiadienį nutarė, jog ministrų kabinetas bei atsakingos tarnybos įvertins galimus ribojimus judėjimui Latvijos rytinėje dalyje.
Pranešama, jog Lenkijos oro erdvę trečiadienį pažeidė būrys Rusijos dronų, o tiesioginę grėsmę keliančius taikinius sunaikino NATO lėktuvai.
Vėliau Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas patvirtino, jog šalies oro erdvė buvo pažeista 19 kartų ir kad buvo numušti bent trys dronai.
