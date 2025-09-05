„Ryanair“ rekomenduoja keleiviams dėl vėluojančių skrydžių rašyti ministrei

Oro linijos įtraukė H. Alexander asmeninį parlamento elektroninio pašto adresą į svetainę pavadinimu „Oro eismo kontrolė sužlugdė jūsų skrydį“. Transporto sekretorės elektroninio pašto adresas jau ir taip buvo viešai prieinamas.
Nuo metų pradžios iki rugsėjo 1 d. JK oro eismo kontrolės arba ATC tiekėjos „Nats“ sukelti vėlavimai paveikė maždaug 5782 „Ryanair“ skrydžius, pranešė vežėja.
„Ryanair“ paragino H. Alexander „sutvarkyti“ „Nats“, kurią apibūdino kaip „netinkamai valdomą ir stokojančią darbuotojų“.
„Nepriimtina, kad „Nats“ netinkamas oro eismo kontrolės valdymas ir darbuotojų trūkumas ir toliau trikdo skrydžius ir keleivius. Vien šiais metais daugiau nei 1 milijonas „Ryanair“ keleivių – daug šeimų keliavo atostogauti su vaikais – patyrė nereikalingų ir išvengiamų ATC vėlavimų, ir visa tai dėl to, kad ministrė Alexander nesiima veiksmų deramai aprūpinti JK oro eismo kontrolės tarnybas darbuotojais“, – sakė „Ryanair“ komunikacijos direktorė Jade Kirwan.
„Ryanair“ ragina visus keleivius apsilankyti tinklalapyje „Oro eismo kontrolė sužlugdė jūsų skrydį“ ir pareikalauti, kad jų transporto ministrė skubiai imtųsi veiksmų sutvarkyti ATC tarnybas ir sustabdyti šiuos bereikalingus ATC vėlavimus“, – sakoma pranešime.
Tinklalapyje pateiktas sumontuotas pašiepiantis filmukas, kaip Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen trenkia antausį oro linijų keleiviui. „Ryanair“ kaltina U. von der Leyen nesiėmus pakankamų veiksmų oro eismo kontrolės paslaugoms pagerinti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!