Rusų okupantai daužo šeimų gyvenimus: 7-erių mergaitė ir jos motina iš griuvėsių vadavo gelbėtojai

Ukrainos parlamentarė Lesja Valenko sakė, kad 7-erių mergaitės buvo ištraukta iš griuvėsiu.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenko pridūrė, kad taip pat ukrainiečių gelbėtojai iš griuvėsių ištraukė ir mergaitės 38 metų motiną.

Pasak A. Geraščenkos, sužalota moteris buvo Rusijos pilietė. Manoma, kad tėvas po raketos smūgio galėjo žūti.

Rescuers pull the mother of the injured girl from under the rubble. According to head of the Ministry of Internal Affairs Anton @Gerashchenko_en, she is a Russian citizen. pic.twitter.com/1TgvTBL2Dk