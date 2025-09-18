Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos Tolimuosiuose Rytuose suimtas prancūzas dviratininkas

2025-09-18 10:47 / šaltinis: BNS
2025-09-18 10:47

Prancūzų dviratininkas, sulaikytas po bandymo įvažiuoti į Rusijos Tolimuosius Rytus, bus laikomas kalėjime mažiausiai iki kito mėnesio, trečiadienį pranešė rusų valstybinė žiniasklaida, remdamasi vietos teismu.

Rusijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad Sofiane'as Sehili buvo sulaikytas, kai neteisėtai kirto Rusijos sieną su Kinija, bandydamas pagerinti greičiausios kelionės dviračiu iš Lisabonos į Vladivostoką rekordą.

Naujienų agentūra „RIA Novosti“ pranešė, kad Rusijos Primorės krašto teismas nurodė jį laikyti suimtą iki spalio 4 dienos.

Ji citavo teismo spaudos tarnybą, bet nenurodė, kuo S. Sehili kaltinamas.

Agentūra teigė, kad teismo posėdis įvyko rugsėjo pradžioje, tačiau pareigūnai Rusijoje apie jį pranešė tik trečiadienį.

Jo žmona Prancūzijos žiniasklaidai sakė, kad jis bandė įvažiuoti į Rusiją iš Kinijos per pasienio perėją, kurioje leidžiamas tik geležinkelio eismas.

2024-aisiais Rusijoje buvo sulaikytas kitas Prancūzijos pilietis, Laurent'as Vinatier.

Paryžius ir Vašingtonas kaltina Maskvą įkaitų ėmimu – jų šalių piliečių sulaikymu pagal nepagrįstus kaltinimus, siekiant juos iškeisti į Vakaruose sulaikytus rusus.

Savo interneto svetainėje S. Sehili save apibūdina kaip Prancūzijos pietvakariuose gyvenantį didelės ištvermės, po užsienį keliaujantį dviratininką.

49 metų L. Vinatier, dirbęs Šveicarijoje įsikūrusioje nevyriausybinėje konfliktų tarpininkavimo organizacijoje, 2024 metų birželį buvo sulaikytas Rusijoje ir nuteistas už šalies užsienio agentų įstatymo pažeidimą.

Prancūzija ragino Rusiją paleisti L. Vinatier, teigdama, kad jis buvo savavališkai sulaikytas.

Jo pavardė figūruoja naujuose kaltinimuose šnipinėjimu, už kuriuos gresia laisvės atėmimo iki 20 metų bausmė.

