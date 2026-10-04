Rusijos smūgiai Kyjivui – tik pradžia: „Putinas tikisi priversti kapituliuoti“

Jis priminė, kad Rusijos okupantai nuolat perkelia galutinius terminus, bandydami užgrobti visą Donecko sritį. 16-as toks perkėlimas numatė visišką Donecko srities okupaciją iki spalio 1 d., 17-as – iki gruodžio 1 d., o 18-as – jau iki 2027-ųjų kovo 31 d.
„Dabar Putinas turi naują fikciją – iki pavasario. Tai yra, kaip suprantu, iki kovo 1 d. priversti mus kapituliuoti. Labiausiai tikėtina, kad jis nori sustiprinti smūgius tiesiogiai mūsų miestams, galbūt, pirmiausia, netgi Kyjivui“, – pažymėjo O. Hetmanas.
V. Putino planams įgyvendinti Rusijos okupacinės pajėgos taikysis į elektros tiekimo, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo, vandentiekio ir kitus objektus.
Kartu, kaip pastebi ekspertas, daugiau nei trys ketvirtadaliai Ukrainos piliečių griežtai priešinasi bet kokiai kapituliacijai.
„Visi šie Putino įgeidžiai yra politinio spaudimo elementai“, – mano O. Hetmanas.
Kartu, jo įsitikinimu, nė vienas iš aukščiausios Ukrainos vadovybės – nei prezidentas, nei premjeras, nei Aukščiausiosios Rados pirmininkas – nepasirašys jokios kapituliacijos.
Taip pat jis negali įsivaizduoti, kad Ukrainoje kiltų koks nors protesto judėjimas, reikalaujantis įvykdyti Rusijos ultimatyvius reikalavimus.
O. Hetmanas mano, kad V. Putino apskritai nereikėtų klausytis, kai šis pareiškia norintis priversti Ukrainą kapituliuoti iki pavasario.
Pavasarį karas gali pereiti į „šaltesnę“ fazę
Be to, ekspertas atsakė į klausimą, ko tikėtis pavasarį po to, kai žlugs V. Putino apskaičiavimai.
„Manoma, kad karas, greičiausiai, greitai nesibaigs. Jis tęsis, tačiau jau gali pereiti, sakykime, į šaltesnę fazę“, – pabrėžė O. Hetmanas.
Jo nuomone, karas gali tapti mažiau intensyvus, o Rusijos okupantams nepavyks tęsti šturmo veiksmų dabartiniu tempu.
Pasak jo, situacija mūšio lauke rodo, kad 2025 metais Rusijos okupantai pareiškė apie planus 2026 m., tačiau atitinkami šturmo veiksmai neatnešė okupantams norimo rezultato. Faktiškai galima kalbėti apie tai, kad 2026 metų rezultatas – nulis rusų užgrobtų teritorijų.
„Tai yra, ką jie užgrobė, tiek pat mes atkovojome. Taigi balansas jau krypsta mūsų naudai“, – pažymėjo O. Hetmanas.
Ekspertas įsitikinęs, kad tokioje situacijoje Rusijos okupantai žiemą vėl atakuos Ukrainą, kaip darė ir praėjusį žiemos laikotarpį.
Kokiomis sąlygomis V. Putinas praras galimybę diktuoti sąlygas Ukrainai
Dabar V. Putino statymas remiasi tuo, kad Ukraina neturi savos balistikos ir jaučia oro gynybos priemonių deficitą.
„Putinas įsitikinęs, kad gali diktuoti savo sąlygas, kol neturime reikiamo kiekio priešbalistinių raketų, kol neturime pakankamai raketų ir perėmėjų prieš reaktyvinius dronus ir kol neturime savos balistikos reikiamo kiekio“, – pridūrė O. Hetmanas.
Būtent tuo, pasak jo, paremtas V. Putino apskaičiavimas: jis mano, kad gali smogti Ukrainos miestams, kol „mums sunku gintis ir mes negalime nieko padaryti atsakydami“.
Tačiau, kaip mano O. Hetmanas, tokia situacija gali pasikeisti, kai tik Ukraina įgis pakankamai galimybių smogti Maskvai balistinėmis raketomis.
„Juk bet kokios atakos dronais, pavyzdžiui, prieš Maskvą – tai šiek tiek kas kita nei balistiniai smūgiai prieš tą pačią Maskvą. Todėl jis puikiai supranta, kad netrukus mes tai turėsime. Ginkluotės parodoje jau buvo pristatytos balistinės raketos FP-7 ir FP-9, kurios skrenda 300 ir daugiau nei 800 kilometrų. Ir jis puikiai žino, kad netrukus jos pas mus atsiras pakankamu kiekiu. Po to diktuoti mums sąlygas bus tiesiog neįmanoma.
Bet koks jo smūgis Kyjivui bus galingas atsakomasis smūgis, balistinis smūgis Maskvai. Ir jis tai puikiai supranta“, – pabrėžė O. Hetmanas.
Atsižvelgdami į tai, rusai dabar vykdo terorą prieš Ukrainos civilius gyventojus, kad paveiktų žmones ir pasiektų, jog atsirastų tam tikras procentas „naudingų idiotų“, kurie darys spaudimą Ukrainos valdžiai ir pasisakys už taiką bet kokia kaina.
Ar Putinas neįvertina Ukrainos tvirtumo ir pervertina savo galimybes?
O. Hetmano manymu, neteisinga manyti, kad kas nors V. Putinui perduoda netikslią informaciją arba kad jis ko nors nežino.
„Jis viską puikiai įvertina. Jis daug metų dirbo KGB, juo labiau žvalgyboje. Jis puikiai supranta, kaip reikia analizuoti ir gauti informaciją... Jis puikiai supranta, kad neturi tų galimybių ir kad fronto linijoje neturi laimėjimų“, – pažymėjo O. Hetmanas ir priminė sėkmingai vykdomą Ukrainos operaciją „Vivaldi“ Limano kryptimi.
Ekspertas pridūrė, kad paskutinėje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo suvestinėje patvirtinama, jog Rusijos okupantai per praėjusią parą prarado daugiau nei 2 tūkst. karių. Pasak jo, V. Putinas supranta, kokių nuostolių patiria jo armija, tačiau „išlaiko veidą prie blogo žaidimo“.
Ypač, analitiko nuomone, Rusijos pareiškimai, pavyzdžiui, apie ketinimą užgrobti Lietuvą, liudija, kad Rusijoje suprantama: „su Ukraina jiems nieko neišeina“.
„Todėl sustiprės teroristiniai smūgiai mūsų didiesiems miestams ir sustiprės informacinis spaudimas mūsų piliečiams, kurie klausosi šių nesąmonių, taip pat spaudimas mūsų Europos, Amerikos ir kitiems partneriams. Štai kas dabar vyksta. Tai hibridinis karas: kai neišeina ko nors padaryti mūšio lauke, sustiprinamos kitos, politinės sudedamosios dalys“, – sakė O. Hetmanas.
Taigi, pasak jo, rusai stiprina hibridines poveikio formas, nes fronte nepasiekia norimo rezultato.
„Bandau paaiškinti, kad tai informacinio spaudimo didinimas fone to, jog fronto linijoje nieko neišeina. Ir priešingai, jie pradeda patirti pralaimėjimus“, – konstatavo O. Hetmanas.
Jau net tarptautiniai sąjungininkai kalba apie taktikos pasikeitimą ir apie tai, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos pereina nuo pozicinės gynybos prie puolamųjų veiksmų. Todėl, jo teigimu, ir prasidėjo kalbos apie būtinybę priversti Ukrainą kapituliuoti.
„Todėl norisi pakartoti, kad mes netrukus susitiksime Maskvoje – ant raketos“, – pareiškė O. Hetmanas.
„Jie jaučia žmonių deficitą. Tų nuostolių, kuriuos patiria, jie negali visiškai padengti, nors ir pasakoja apie kažkokią mobilizaciją – 300, 600, 1000 žmonių ir taip toliau. Nuostoliai viršija tą skaičių, kurį jie dabar gali sutelkti, o rusų nuostoliai jau siekia 50 tūkstančių per mėnesį. Norint padengti tokį žmonių skaičių, reikia ne tiesiog surinkti dar 50 tūkstančių, o atsirinkti kur kas daugiau, nes būtina užpildyti tas etatines pareigybes, kurias išmušė mūsų ginkluotosios pajėgos“, – pažymėjo O. Hetmanas.
Jis paaiškino, kad jeigu fronte buvo sunaikintas ryšininkas, rusams reikia surinkti žmones ir apmokyti naują specialistą. Tai galioja ir kitoms karinėms pareigoms bei atsakomybės sritims.
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