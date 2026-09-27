Ukrainos Chersono srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas įraše „Telegram“ kanale teigė, kad Rusija mieste laiko apie 2 000 žmonių, tarp jų – beveik 50 vaikų.
„Jie priversti gyventi be maisto, elektros ir vandens“, – sakė jis ir pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame esą matyti maisto pristatymas.
Pagalbos organizacijos jau seniai skambina pavojaus varpais dėl humanitarinės padėties mieste, esančiame pietiniame Dnipro upės krante. Ukrainos kontroliuojama srities sostinė Chersonas yra vos už 9 kilometrų, tačiau tarp jų driekiasi fronto linija.
Po daugelį metų trukusio abipusio apšaudymo Oleškų apylinkės yra smarkiai užminuotos, todėl išvykti bet kuria kryptimi pavojinga gyvybei. Jungtinių Tautų duomenimis, paskutinė parduotuvė užsidarė sausį. Nuo gegužės į miestą nebuvo pristatyta jokio maisto.
Peskovas kaltina Ukrainą
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas praėjusią savaitę pripažino, kad padėtis kritiška, tačiau apkaltino Ukrainos kariuomenę rengiant dronų smūgius ir neleidžiant pristatyti maisto į Oleškus.
Savo ruožtu O. Prokudinas sakė, kad okupacinės pajėgos netinkamai elgiasi su gyventojais, mėginančiais surinkti Ukrainos iš oro numestą pagalbą.
Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras Michaelas O'Flaherty penktadienį paragino nedelsiant paskelbti šioje vietoje paliaubas, kad būtų galima pristatyti humanitarinę pagalbą ir išvežti civilius. Visi mėginimai sukurti humanitarinį koridorių žmonėms evakuoti iš miesto iki šiol žlugo.
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