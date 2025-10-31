Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija Ukrainoje panaudojo raketą, dėl kurios JAV pasitraukė iš branduolinės sutarties

2025-10-31 18:49 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 18:49

Rusija pastaraisiais mėnesiais atakavo Ukrainą kruizinėmis raketomis 9M729 – tai slaptas projektas, dėl kurio JAV prezidentas Donaldas Trumpas 2019 m. pasitraukė iš Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties (INF).

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)

Pasak kito aukšto rango Ukrainos pareigūno, nuo rugpjūčio mėnesio Rusija raketą 9M729 į Ukrainą paleido 23 kartus. Ukraina taip pat užfiksavo du šios raketos paleidimus 2022 m.

Apie tai pranešė „Reuters“, remdamasi Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha.

Tai pirmas oficialus patvirtinimas, kad Rusija mūšyje panaudojo antžeminę raketą 9M729.

Pasak kito aukšto rango Ukrainos pareigūno, nuo rugpjūčio mėnesio Rusija raketą 9M729 į Ukrainą paleido 23 kartus. Ukraina taip pat užfiksavo du šios raketos paleidimus 2022 m.

Raketa 9M729 buvo priežastis, dėl kurios JAV 2019 m. pasitraukė iš INF sutarties. Vašingtonas teigė, kad šis ginklas pažeidžia sutarties sąlygas, nes gali viršyti 500 km nuotolio ribą. Maskva tai neigė.

Pasak Strateginių ir tarptautinių tyrimų centro (CSIS) Vašingtone parengtos interneto svetainės „Missile Threat“, šios raketos, galinčios nešti branduolinę arba įprastinę kovinę galvutę, skrydžio nuotolis siekia iki 2 500 km.

Karinis šaltinis agentūrai „Reuters“ sakė, kad spalio 5 d. Rusijos paleista raketa 9M729 nuskriejo daugiau kaip 1 200 km.

„Tai, kad Rusija pastaraisiais mėnesiais prieš Ukrainą panaudojo INF uždraustą raketą 9M729, rodo (prezidento Vladimiro) Putino nepagarbą Jungtinėms Valstijoms ir prezidento Trumpo diplomatinėms pastangoms nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą“, – „Reuters“ sakė A. Sybiha.

Jis pabrėžė, kad Kyjivas remia prezidento D. Trumpo taikos pasiūlymus, tačiau sakė, kad reikia išlaikyti maksimalų spaudimą Rusijai, siekiant ją pastūmėti link taikos. Pasak jo, Ukrainos tolimojo nuotolio smogiamųjų pajėgų stiprinimas padėtų įtikinti Maskvą nutraukti karą.

Pasak neįvardyto aukšto rango pareigūno, raketų smūgiai prasidėjo rugpjūčio 21 d., praėjus mažiau nei savaitei po D. Trumpo ir V. Putino aukščiausiojo lygio susitikimo Aliaskoje.

Kaip buvo pranešta anksčiau, 1987 m. JAV ir Sovietų Sąjunga pasirašė Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (INF). 2019 m. JAV administracija paskelbė, kad Rusija pažeidė sutartį įdiegdama raketų sistemą 9M729, ir paskelbė pasitraukianti iš sutarties.

2019 m. rugpjūtį Rusijos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad sutartis nustojo galioti.

