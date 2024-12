Rusija ir Indija stiprina ryšius: pasirašytas rekordinis naftos tiekimo sandoris

Dešimties metų trukmės susitarimas sudaro 0,5 proc. pasaulinio tiekimo ir yra vertas maždaug 13 mlrd. dolerių (apie 12 mlrd. eurų) per metus dabartinėmis kainomis.

Tai dar labiau sutvirtintų Indijos ir Rusijos, kuriai dėl invazijos į Ukrainą taikomos griežtos Vakarų sankcijos, santykius energetikos srityje.

Sudarytas sandoris

„Reliance“ teigė, kad bendradarbiauja su tarptautiniais tiekėjais, taip pat ir iš Rusijos, o sandoriai sudaromi atsižvelgiant į rinkos sąlygas.

Bendrovė atsisakė išsamiau komentuoti komercinius klausimus, remdamasi tiekimo sutarčių konfidencialumu.

Sandoris sudarytas prieš planuojamą Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizitą į Indiją ir po to, kai išrinktasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad norėtų paspausti Maskvą ir Kyjivą nutraukti karinius veiksmus.

Indija – didžiausia rusiškos naftos pirkėja

Indija tapo didžiausia rusiškos naftos pirkėja, kai Europos Sąjunga, anksčiau buvusi didžiausia pirkėja, įvedė sankcijas Rusijos naftos importui, reaguodama į 2022 m. invaziją į Ukrainą.

Indijoje sankcijos rusiškai naftai netaikomos, todėl šios šalies naftos perdirbėjai pasipelnė iš pigesnės žaliavos tiekimo.

Dėl sankcijų rusiška nafta tapo pigesnė už konkuruojančių rūšių naftą bent 3-4 JAV doleriais už barelį.

Indijos importas iš Rusijos auga konkuruojančių Artimųjų Rytų gamintojų sąskaita. „Reliance“ ir „Rosneft“ sandoris būtų dar vienas iššūkis konkurentams, įskaitant Saudo Arabiją.

Naftos gamintojų konkurencija dėl Indijos rinkos yra įtempta, nes ji yra viena sparčiausiai augančių energetikos rinkų, o lėtėjant didžiausios importuotojos Kinijos augimui, ji tampa vis svarbesnė kaip pasaulinės paklausos varomoji jėga.

Pagal susitarimą „Rosneft“ kiekvieną mėnesį tieks nuo 80 tūkst. iki 100 tūkst. metrinių tonų įvairių rūšių rusiškos naftos ir tris krovinius po maždaug 100 tūkst. tonų mazuto.

Kroviniai bus tiekiami didžiausiam pasaulyje „Reliance“ naftos perdirbimo kompleksui Jamnagaro mieste vakarinėje Gujarato valstijoje.

Du šaltiniai teigė, kad „Reliance“ ir „Rosneft“ pagal susitarimą kasmet peržiūrės kainas ir kiekius, kad būtų atsižvelgta į naftos rinkų dinamiką.

2024 m. „Reliance“ su „Rosneft“ buvo sudariusi susitarimą pirkti 3 mln. barelių naftos per mėnesį. Be to, „Rosneft“ per tarpininkus reguliariai parduoda žaliavą „Reliance“.

Naujasis sandoris sudaro maždaug pusę „Rosneft“ jūros naftos eksporto iš Rusijos uostų, todėl kitiems prekybininkams ir tarpininkams liks nedaug pasiūlos.

Remiantis iš šaltinių gautais tanklaivių duomenimis, nuo sausio iki spalio mėn. bendrovė „Reliance“ importavo vidutiniškai 405 tūkst. barelių per dieną rusiškos naftos, o tuo pačiu laikotarpiu pernai – 388,5 tūkst. barelių per dieną.

Naujas „Rosneft“ ir „Reliance“ sandoris buvo aptartas ir patvirtintas per „Rosneft“ valdybos posėdį lapkričio mėnesį.

Tiekimas prasidės nuo sausio mėn. ir bus tęsiamas 10 metų su galimybe pratęsti sandorį dar 10-čiai metų.

Didžiąją tiekimo dalį sudarys vidutinio sieringumo ir daug dyzelino turinti rusiška „Urals“ nafta, kuri yra populiariausia tarp Indijos naftos rafinavimo įmonių.