Rusai Ukrainoje prarado dar 1 200 karių ir orlaivį

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 171 priešų tanką (+16 per pastarąją parą), 15 685 šarvuotąsias kovos mašinas (+40), 14 966 artilerijos sistemas (+29), 1 115 raketų paleidimo sistemų, 880 oro gynybos sistemų (+1), 361 karo lėktuvą (+1), 326 sraigtasparnius, 11 893 nepilotuojamus orlaivius (+31), 2 353 sparnuotąsias raketas (+1), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 20 150 transporto priemonių ir kuro talpyklų (+47), 2 503 specialiosios įrangos vienetus (+8).

Duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

Pranešama, kad atskirosios mechanizuotos generolo leitenanto Marko Bezručko vardo brigados zenitinių pajėgų kariai Donecko regiono Pokrovsko sektoriuje numušė rusų lėktuvą „Su-25“.