Rumunijos ministras traukiasi iš posto dėl melagingos informacijos savo CV

2025-11-28 13:20 / šaltinis: BNS
2025-11-28 13:20

Rumunijos gynybos ministras penktadienį atsistatydino, pareiškęs, kad savo gyvenimo aprašyme padarė klaidą dėl universitetinio išsilavinimo.

Rumunijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Neseniai buvo kilę ginčai dėl tariamai melagingos informacijos jo gyvenimo aprašyme. 

Ionutas Mosteanu, prisipažinęs, kad savo gyvenimo aprašyme įrašė, kad baigė universitetą, kuriame niekada nestudijavo, teigė nenorintis, kad tokie ginčai atitrauktų NATO valstybės narės dėmesį nuo Rusijos grėsmės Europoje.

Nuo 2022-ųjų, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Rumunijos teritorijoje ne kartą rasta nukritusių dronų skeveldrų. 

Rytų Rumunijoje, kuri ribojasi su Ukraina, antradienį sudužo dronas. 

Bukareštas taip pat kaltina Maskvą „hibridinėmis atakomis“, įskaitant kišimąsi į praėjusių metų prezidento rinkimus, kurie vėliau buvo anuliuoti.

„Šiandien atsistatydinau iš krašto apsaugos ministro pareigų“, – feisbuke sakė I. Mosteanu, pridurdamas, kad nori, jog šalis sutelktų dėmesį į savo „sunkią misiją“.

„Rumuniją ir Europą puola Rusija. Mūsų nacionalinis saugumas turi būti ginamas bet kokia kaina“, – pridūrė jis.

I. Mosteanu patyrė spaudimą po ketvirtadienį žiniasklaidos paskelbto tyrimo, kuriame paaiškėjo, kad jis savo gyvenimo aprašyme teigė baigęs universitetą, kuriame iš tikrųjų nestudijavo. 

Tą pačią dieną jis atsiprašė už šią klaidą. 

„Gyvenimo aprašyme, kurį 2016 metais paskubomis parengiau pagal internete rastą šabloną, įsivėlė klaida, kuri, prisipažįstu, mane sugėdino. Tuo metu į šias detales nekreipiau daug dėmesio“, – feisbuke rašė jis.

I. Mosteanu gynybos ministru buvo paskirtas šių metų birželį, kai po kelis mėnesius trukusių politinių neramumų buvo suformuota nauja proeuropietiška vyriausybė.

Rumunijos ministras pirmininkas Ilie Bolojanas pranešime spaudai teigė, kad siūlys laikinai gynybos ministro pareigas perimti ekonomikos ir turizmo ministrui Radu Mirutai.

