Rožiniai drambliai ir minios žmonių: Tailandas atsisveikino su „tautos motina“

93 metų Sirikit, Tailando karaliaus Maha Vajiralongkorno motina, mirė spalio 24 d. Jos palaikai gedulo iškilmėms buvo pašarvoti karališkuosiuose rūmuose.
Dramblių paradą organizavo Laithongrianas Meepanas, vadovaujantis dramblių parkui „Royal Elephant Kraal Village“ Ajutajoje, įsikūrusiam už maždaug 80 km į šiaurę nuo Bankoko. Jis pasakojo kadais gavęs iš karalienė Sirikit patarimų apie dramblių auginimą.
Karalienė garbinta kaip „tautos motina“
Karalienė Sirikit 66 metus buvo susituokusi su ankstesniu Tailando karaliumi Bhumibolu Adulyadeju. Septintajame dešimtmetyje ji dėl savo elegancijos Vakarų žiniasklaidoje buvo lyginama su JAV pirmąja ponia Jackie Kennedy.
Pačiame Tailande karalienė garbinta kaip „tautos motina“. Po vyro mirties 2016 m. oficialus jos titulas buvo karalienė motina.
