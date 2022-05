Rogozinas: branduolinio karo atveju Rusija NATO šalis „sunaikintų per pusvalandį“

„Tačiau mes neturime leisti, kad taip atsitiktų, nes apsikeitimo branduoliniais smūgiais pasekmės turės įtakos mūsų Žemės būklei“, – sekmadienį „Telegram“ rašė D. Rogozinas.

Todėl, jo teigimu, Rusija „turės nugalėti“ ekonominiu ir kariniu požiūriu galingesnį priešą įprastinėmis karinėmis priemonėmis.

„Tokia pergalė įmanoma, jei visa šalis visiškai solidarizuosis su kariuomene, mobilizuos valstybės ekonomiką, pertvarkys gynybos pramonę ir su ja susijusius Rusijos pramonės sektorius į karinius. Tai reikia padaryti nedelsiant ir greitai“, – rašė jis.

#Roscosmos Director Dmitry #Rogozin in 2013: "In case of war, the U.S. is capable of destroying 80-90% of #Russia's nuclear strategic potential in the first hours of confrontation".



Rogozin in 2022: "In a nuclear war, #NATO countries would be destroyed by us in half an hour". pic.twitter.com/NWbC8zkuSB