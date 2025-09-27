Kalendorius
Rugsėjo 27 d., šeštadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas kontroliuoti pavaldinius pasirinko giminaitę: nustebo net visko matę rusai

2025-09-27 15:39 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-27 15:39

Ukrainos karinė žvalgyba (GUR) paskelbė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas paskyrė savo dukterėčią Aną Civiliovą į gynybos viceministrės postą, nes nepasitiki, kad Rusijos valstybės pareigūnai ir toliau vykdys karą Ukrainoje, rašo „The Times“.

Ana Civiliova ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos karinė žvalgyba (GUR) paskelbė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas paskyrė savo dukterėčią Aną Civiliovą į gynybos viceministrės postą, nes nepasitiki, kad Rusijos valstybės pareigūnai ir toliau vykdys karą Ukrainoje, rašo „The Times“.

REKLAMA
9

GUR parengė išsamų dokumentą apie Aną Civiliovą, kuriame teigiama, kad ji į ministeriją buvo pasiųsta su tikslu šnipinėti ir informuoti V. Putiną apie korupciją ar neištikimybę. Jų teigimu, kai kurie iš A. Civiliovos pranešimų paskatino FSB, saugumo agentūros, areštus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Giminaičių tinklai valdžioje

„V. Putinas sudarė kelias giminaičių grupes vyriausybėje, o A. Civiliova vadovauja vienai iš jų. Jos užduotis – pritaikyti ekonomiką gynybos ministerijai, sumažinti korupciją, piktnaudžiavimą bei surasti nelojalius asmenis“, – teigiama ataskaitoje.

REKLAMA
REKLAMA

V. Putinas paskyrė A. Civiliovą viena iš gynybos ministro pavaduotojų praėjusių metų birželio 17 d. Mėnesį prieš, jos vyras Sergejus Civiliovas tapo energetikos ministru. Rugpjūtį A. Civiliovos pareigos buvo papildytos valstybės sekretorės gynybos ministerijoje funkcija – retu politinių ir biurokratinių postų deriniu, suteikiančiu plačius įgaliojimus ministerijos biudžeto ir biurokratijos srityje.

REKLAMA

V. Putino dukterėčia, verslininkė iš medicinos pramonės, paskyrimo metu neturėjo jokios patirties gynybos sektoriuje. Jungtinės Karalystės gynybos žvalgyba tuo metu teigė, kad Maskvoje tai sukėlė „tylią kritiką dėl nepotizmo, kuris išbandė net Rusijos toleranciją korupcijai“.

V. Putinas skiria vis daugiau giminaičių į svarbiausius valstybės postus, tai kelią klausimą ar prezidentas gali pasikliauti senaisiais sąjungininkais.

REKLAMA
REKLAMA

„Taip yra todėl, nes pagal amžiaus demografija, yra likęs labai nedidelis žmonių kiekis, kurie yra skolingi V. Putinui savo karjerą. Jis turi daug pataikūniškų jaunesnių darbuotojų, bet tai nėra tas pats, kas turėti lojalų ir patikimą draugą. Turėti ten šeimos narius suteikia papildomą apsaugos sluoksnį, todėl jis ieško žmonių, su kuriais jį sieja kraujo ryšiai“,– situaciją pakomentavo Emily Ferris, Rusijos politikos ekspertė. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Turtas ir verslo imperija

A.Civiliova ir jos vyras smarkiai išlošė iš šios situacijos. Ekspertai skaičiuoja, kad pora sukaupė daugiau nei 3,4 mlrd. eurų turto. Šeimai priklauso daugiau nei tuzinas nekilnojamojo turto pastatų Rusijoje, apie 30 automobilių ir kompanijos Panamoje, Kipre bei Šveicarijoje.

REKLAMA

Taip pat, A. Civiliova valdo 70 proc. „Kolmar Group“ akcijų, kurių vertė Rusijos žiniasklaidos duomenimis siekia 2 mlrd. eurų. „Radio Free Europe“ atliktas tyrimas rodo, kad Kremlius į įmonę investavo daugiau nei 11 mlrd. rublių (112 mln. eurų), o moteriai priklausančio turto vertė siekia net 2,1 mlrd. eurų.

Ataskaitoje taip pat pažymima, kad ji per įgaliotuosius asmenis kontroliuoja sankcijų nepaveiktas chemijos įmones Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios tiekia produkciją Rusijos gynybos pramonei. Tiesa, A. Civiliova įtraukta į JK, JAV ir ES sankcijų sąrašą.

A.Civiliovos viešąjį įvaizdį stiprina jos artimi ryšiai su Rusijos prezidentu. GUR praneša, kad per pirmąsias tris rugsėjo savaites ji net devynis kartus dalyvavo susitikimuose kartu su V. Putinu. Manoma, kad šie ryšiai leidžia kontroliuoti ministerijos veiklą, užtikrinti finansavimą ir iš anksto įspėti apie galimus sąmokslus prieš prezidentą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Putinas ir A. Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Lukašenka žada Putinui perduoti žinią iš JAV (280)
Zelenskis apie rusų derybinės grupės lygį: man Stambule nėra ką veikti, po visą pasaulį nebėgiosiu jo ieškodamas (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: arba sustabdysime Putiną dabar, arba vėliau teks kentėti (6)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Lūžis Trumpo galvoje ir kalboje? Atskleidė, ką tai reiškia karo baigčiai (19)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: deja, santykiai su Putinu nieko nereiškė (30)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nemyžk į vatą, utėle
Nemyžk į vatą, utėle
2025-09-27 16:19
Straipsnis apie chūyijlostaną.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų