Putinas kontroliuoti pavaldinius pasirinko giminaitę: nustebo net visko matę rusai

GUR parengė išsamų dokumentą apie Aną Civiliovą, kuriame teigiama, kad ji į ministeriją buvo pasiųsta su tikslu šnipinėti ir informuoti V. Putiną apie korupciją ar neištikimybę. Jų teigimu, kai kurie iš A. Civiliovos pranešimų paskatino FSB, saugumo agentūros, areštus.
Giminaičių tinklai valdžioje
„V. Putinas sudarė kelias giminaičių grupes vyriausybėje, o A. Civiliova vadovauja vienai iš jų. Jos užduotis – pritaikyti ekonomiką gynybos ministerijai, sumažinti korupciją, piktnaudžiavimą bei surasti nelojalius asmenis“, – teigiama ataskaitoje.
V. Putinas paskyrė A. Civiliovą viena iš gynybos ministro pavaduotojų praėjusių metų birželio 17 d. Mėnesį prieš, jos vyras Sergejus Civiliovas tapo energetikos ministru. Rugpjūtį A. Civiliovos pareigos buvo papildytos valstybės sekretorės gynybos ministerijoje funkcija – retu politinių ir biurokratinių postų deriniu, suteikiančiu plačius įgaliojimus ministerijos biudžeto ir biurokratijos srityje.
V. Putino dukterėčia, verslininkė iš medicinos pramonės, paskyrimo metu neturėjo jokios patirties gynybos sektoriuje. Jungtinės Karalystės gynybos žvalgyba tuo metu teigė, kad Maskvoje tai sukėlė „tylią kritiką dėl nepotizmo, kuris išbandė net Rusijos toleranciją korupcijai“.
V. Putinas skiria vis daugiau giminaičių į svarbiausius valstybės postus, tai kelią klausimą ar prezidentas gali pasikliauti senaisiais sąjungininkais.
„Taip yra todėl, nes pagal amžiaus demografija, yra likęs labai nedidelis žmonių kiekis, kurie yra skolingi V. Putinui savo karjerą. Jis turi daug pataikūniškų jaunesnių darbuotojų, bet tai nėra tas pats, kas turėti lojalų ir patikimą draugą. Turėti ten šeimos narius suteikia papildomą apsaugos sluoksnį, todėl jis ieško žmonių, su kuriais jį sieja kraujo ryšiai“,– situaciją pakomentavo Emily Ferris, Rusijos politikos ekspertė.
Turtas ir verslo imperija
A.Civiliova ir jos vyras smarkiai išlošė iš šios situacijos. Ekspertai skaičiuoja, kad pora sukaupė daugiau nei 3,4 mlrd. eurų turto. Šeimai priklauso daugiau nei tuzinas nekilnojamojo turto pastatų Rusijoje, apie 30 automobilių ir kompanijos Panamoje, Kipre bei Šveicarijoje.
Taip pat, A. Civiliova valdo 70 proc. „Kolmar Group“ akcijų, kurių vertė Rusijos žiniasklaidos duomenimis siekia 2 mlrd. eurų. „Radio Free Europe“ atliktas tyrimas rodo, kad Kremlius į įmonę investavo daugiau nei 11 mlrd. rublių (112 mln. eurų), o moteriai priklausančio turto vertė siekia net 2,1 mlrd. eurų.
Ataskaitoje taip pat pažymima, kad ji per įgaliotuosius asmenis kontroliuoja sankcijų nepaveiktas chemijos įmones Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios tiekia produkciją Rusijos gynybos pramonei. Tiesa, A. Civiliova įtraukta į JK, JAV ir ES sankcijų sąrašą.
A.Civiliovos viešąjį įvaizdį stiprina jos artimi ryšiai su Rusijos prezidentu. GUR praneša, kad per pirmąsias tris rugsėjo savaites ji net devynis kartus dalyvavo susitikimuose kartu su V. Putinu. Manoma, kad šie ryšiai leidžia kontroliuoti ministerijos veiklą, užtikrinti finansavimą ir iš anksto įspėti apie galimus sąmokslus prieš prezidentą.
