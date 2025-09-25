Prieš rinkimus Moldovoje ES kaltina Rusiją „beprecedente dezinformacijos kampanija“

Tai „ne pirmas kartas“, kai Rusija naudoja tokią taktiką, „tačiau šį kartą einama daug toliau“, ketvirtadienį Briuselyje sakė Europos Komisijos atstovė Anitta Hipper. Maskva „kišasi giliai į rinkimų procesą“, pridūrė ji.
Moldovoje sekmadienį bus renkamas naujas parlamentas. Rinkimai laikomi labai svarbiais 2,5 mln. gyventojų turinčios buvusios sovietinės respublikos ateičiai. Balsavimas gali nulemti, ar Moldova, kaip šalis kandidatė, toliau žengs ES kryptimi, ar grįš į Rusijos įtakos sferą.
Daugumoje apklausų pastaruoju metu pirmavo nuo 2021 m. valdžioje esančios prezidentės Majos Dandu proeuropietiška partija PAS. M. Sandu ir jos Europos sąjungininkės jau ne kartą kaltino Maskvą siekiant destabilizuoti tarp ES šalies Rumunijos ir Ukrainos esančią Moldovą. Šalis nuolat yra rusų propagandos ir dezinformacijos taikinys.
Pagrindinis PAS konkurentas „Patriotinis blokas“ kaltina valdančiąją partiją, kad ši, nutraukusi santykius su Maskva, pablogino ekonominę padėtį ir išaugino dujų kainas. Partija pasisako už santykių su Rusija švelninimą ir žada didinti pensijas.
Dėl 101 mandato parlamente kovoja 23 politinės partijos, taip pat nepriklausomi kandidatai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!