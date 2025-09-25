Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prieš rinkimus Moldovoje ES kaltina Rusiją „beprecedente dezinformacijos kampanija“

2025-09-25 18:33 / šaltinis: ELTA
2025-09-25 18:33

Likus kelioms dienoms iki parlamento rinkimų Moldovoje, Europos Sąjunga (ES) apkaltino Rusiją „beprecedente dezinformacijos kampanija“ Rytų Europos šalyje. 

Moldovos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Likus kelioms dienoms iki parlamento rinkimų Moldovoje, Europos Sąjunga (ES) apkaltino Rusiją „beprecedente dezinformacijos kampanija“ Rytų Europos šalyje. 

REKLAMA
0

Tai „ne pirmas kartas“, kai Rusija naudoja tokią taktiką, „tačiau šį kartą einama daug toliau“, ketvirtadienį Briuselyje sakė Europos Komisijos atstovė Anitta Hipper. Maskva „kišasi giliai į rinkimų procesą“, pridūrė ji. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moldovoje sekmadienį bus renkamas naujas parlamentas. Rinkimai laikomi labai svarbiais 2,5 mln. gyventojų turinčios buvusios sovietinės respublikos ateičiai. Balsavimas gali nulemti, ar Moldova, kaip šalis kandidatė, toliau žengs ES kryptimi, ar grįš į Rusijos įtakos sferą.

REKLAMA
REKLAMA

Daugumoje apklausų pastaruoju metu pirmavo nuo 2021 m. valdžioje esančios prezidentės Majos Dandu proeuropietiška partija PAS. M. Sandu ir jos Europos sąjungininkės jau ne kartą  kaltino Maskvą siekiant destabilizuoti tarp ES šalies Rumunijos ir Ukrainos esančią Moldovą. Šalis nuolat yra rusų propagandos ir dezinformacijos taikinys.

REKLAMA

Pagrindinis PAS konkurentas „Patriotinis blokas“ kaltina valdančiąją partiją, kad ši, nutraukusi santykius su Maskva, pablogino ekonominę padėtį ir išaugino dujų kainas. Partija pasisako už santykių su Rusija švelninimą ir žada didinti pensijas.

Dėl 101 mandato parlamente kovoja 23 politinės partijos, taip pat nepriklausomi kandidatai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų