„Niekada nesu gavusi konfidencialios informacijos ir niekada jos neprašiau“, – M. Le Pen sakė televizijai „France 2“ ir radijo stočiai „France Inter“.
Įtarimų sulaukęs valstybės tarnautojas Huguesas Moutouhas yra buvęs aukšto rango Vidaus reikalų ministerijos pareigūnas. Jis ėjo Centro–Luaros slėnio regiono prefekto pareigas, tačiau šeštadienį pranešė pateikęs prašymą jį atleisti iš šių pareigų.
Sekmadienį M. Le Pen teigė asmeniškai nepažįstanti H. Moutouho. Paklausta, ar nutekinta informacija galėjo pasinaudoti „Nacionalinio susivienijomo“ nariai arba jos artimiausios aplinkos žmonės, ji atsakė: „Negaliu jums to pasakyti, nes tyrimas tebevyksta.“
Pradėtas tyrimas
Tyrimas pradėtas po to, kai vykdant kratą dėl kitos bylos kraštutinių dešiniųjų veikėjo Frederico Chatillono, artimo partijai „Nacionalinis susivienijimas“ ir jos lyderei, namuose buvo rastas elektroninis laiškas. Jį parašė ministerijoje H. Moutouho pavaldine buvusi valstybės tarnautoja, sekmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė su byla susijęs šaltinis.
Šaltinio teigimu, savo vadovams adresuotame laiške valstybės tarnautoja aprašė, kaip ją apklausė kovos su korupcija institucijos, tirdamos įtarimus dėl neteisėto „Nacionalinio susivienijimo“ rinkimų kampanijų finansavimo.
Prie šio elektroninio laiško prieigą turėjo tik trys asmenys, tarp jų ir H. Moutouhas. Šią informaciją pirmasis paskelbė laikraštis „Le Monde“, o vėliau patvirtino su byla susijęs šaltinis.
Kaltinimai pasirodė likus penkiems mėnesiams iki itin svarbių prezidento rinkimų. Remiantis visuomenės nuomonės apklausomis, M. Le Pen šiuo metu yra rinkimų favoritė.
Praėjusiais metais M. Le Pen buvo pripažinta kalta dėl korupcijos byloje, susijusioje su fiktyvių darbo vietų Europos Parlamente skandalu. Vis dėlto apeliacinis teismas sutrumpino draudimo jai eiti viešąsias pareigas laikotarpį, todėl ji galės dalyvauti prezidento rinkimuose.
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