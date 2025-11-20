 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Prie Korėjas skiriančios linijos sužeistas Pietų Korėjos karys

2025-11-20 12:05 / šaltinis: BNS
2025-11-20 12:05

Pietų Korėjos gynybos ministerija ketvirtadienį pranešė, kad per sprogimą palei Šiaurės ir Pietų Korėjas skiriančią liniją sužeistas patruliuojantis Pietų Korėjos karinis pareigūnas, tačiau jo būklė yra stabili.

Pietų Korėja BNS Foto

Pietų Korėjos gynybos ministerija ketvirtadienį pranešė, kad per sprogimą palei Šiaurės ir Pietų Korėjas skiriančią liniją sužeistas patruliuojantis Pietų Korėjos karinis pareigūnas, tačiau jo būklė yra stabili.

0

Gynybos ministerija savo pranešime nurodė, kad nenustatytos kilmės sprogimas įvyko ketvirtadienio rytą vakarinėje karinės demarkacinės linijos (MDL) pusėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sužeistas pareigūnas „buvo skubiai evakuotas greitosios pagalbos sraigtasparniu, jo būklė stabili, sužeidimai gyvybei pavojaus nekelia“, nurodė ministerija.

MDL yra demilitarizuotoje zonoje (DMZ) – 4 km pločio buferinėje zonoje, kuri tęsiasi 250 km per Korėjos pusiasalį.

DMZ žinoma kaip savotiškas laukinės gamtos draustinis ir nesuskaičiuojamų minų kapinynas.

Seulas šią savaitę pasiūlė Šiaurės Korėjai surengti karines derybas – pirmą kartą per daugelį metų.

Savo pasiūlyme Seulas teigė, kad daugelis pagal 1953 metų paliaubas įrengtų MDL ženklų laikui bėgant buvo prarasti, todėl „abi pusės skirtingai suvokia sieną tam tikrose teritorijose“.

Seulas ir Pchenjanas techniškai tebekariauja, nes konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.

Seulas teigė, kad šiais metais Šiaurės Korėjos kariuomenė surengė apie 10 įsiveržimų.

2015 metais du Pietų Korėjos kariai patruliuodami į pietus nuo sienos buvo sunkiai sužeisti dėl Šiaurės Korėjos padėtų minų: vienas jų neteko abiejų kojų, o kitam buvo amputuota pėda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

