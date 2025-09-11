Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Iš JAV pakilo lėktuvas su šimtais per imigracijos reidą sulaikytų Pietų Korėjos darbuotojų

2025-09-11 19:26 / šaltinis: BNS
2025-09-11 19:26

 Lėktuvas su šimtais Pietų Korėjos darbuotojų, sulaikytų per masinį JAV imigracinės tarnybos reidą, kuris sukrėtė JAV sąjungininkę, ketvirtadienį pakilo iš Atlantos, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas.

 Lėktuvas su šimtais Pietų Korėjos darbuotojų, sulaikytų per masinį JAV imigracinės tarnybos reidą, kuris sukrėtė JAV sąjungininkę, ketvirtadienį pakilo iš Atlantos, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas.

0

Oro linijų bendrovės „Korean Air“ lėktuvas „Boeing 747-8I“ iš Seulo į JAV atskrido trečiadienį. 

Praėjusią savaitę pietinėje Džordžijos valstijoje statomoje „Hyundai-LG“ akumuliatorių gamykloje buvo suimta daugiau kaip 300 Pietų Korėjos darbuotojų.

Ši operacija, įvykdyta Ellabelo mieste, buvo didžiausias iki šiol vienoje vietoje įgyvendintas reidas pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo visoje šalyje vykdomą kovos su imigrantais kampaniją, pribloškęs Seulo pareigūnus.

