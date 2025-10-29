Prie karinės bazės Belgijoje – neramumai: pastebėti dronai

Anksčiau Th. Franckenas patvirtino žiniasklaidos pranešimus, kad šeštadienio vakarą virš karinio poligono Marche-en-Famenne vietovėje praskrido keli dronai.
„Tai nebuvo mėgėjų, o kvalifikuotų dronų pilotų darbas“, – socialiniame tinkle X parašė ministras. Jis pabrėžė, kad reikia kuo greičiau įsigyti atitinkamą įrangą.
„Pirkimo byla parengta. Nebėra laiko gaišti!“ – pareiškė jis.
Belgijos vyriausybė šiuo metu išgyvena krizę, vykstant sudėtingoms deryboms dėl biudžeto ir taupymo priemonių.
Anksčiau Belgijoje dronai buvo pastebėti spalio pradžioje netoli Elsenborno karinio poligono.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!