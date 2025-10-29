Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prie karinės bazės Belgijoje – neramumai: pastebėti dronai

2025-10-29 13:04 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 13:04

Belgijos gynybos ministras Theo Franckenas trečiadienį patvirtino, kad praėjusią naktį virš karinės bazės vėl buvo pastebėti keli dronai, policija ir žvalgybos tarnybos atlieka incidento tyrimą.

Belgijos gynybos ministras Theo Franckenas trečiadienį patvirtino, kad praėjusią naktį virš karinės bazės vėl buvo pastebėti keli dronai, policija ir žvalgybos tarnybos atlieka incidento tyrimą.

0

Anksčiau Th. Franckenas patvirtino žiniasklaidos pranešimus, kad šeštadienio vakarą virš karinio poligono Marche-en-Famenne vietovėje praskrido keli dronai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai nebuvo mėgėjų, o kvalifikuotų dronų pilotų darbas“, – socialiniame tinkle X parašė ministras. Jis pabrėžė, kad reikia kuo greičiau įsigyti atitinkamą įrangą.

„Pirkimo byla parengta. Nebėra laiko gaišti!“ – pareiškė jis. 

Belgijos vyriausybė šiuo metu išgyvena krizę, vykstant sudėtingoms deryboms dėl biudžeto ir taupymo priemonių. 

Anksčiau Belgijoje dronai buvo pastebėti spalio pradžioje netoli Elsenborno karinio poligono.

