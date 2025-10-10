Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Belgijoje užkirstas kelias teroro išpuoliui: taikiniu tapo premjeras

2025-10-10 09:07 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-10 09:07

Belgijos valdžios institucijos ketvirtadienį pranešė, kad sulaikydami tris jaunuolius užkirto kelią džihadistų įkvėptam teroro išpuoliui prieš šalies politikus, kuriam būtų panaudoti dronai su sprogmenimis, rašo leidinys „Barrons‘s“.

Belgijos policija (nuotr. SCANPIX)

Belgijos valdžios institucijos ketvirtadienį pranešė, kad sulaikydami tris jaunuolius užkirto kelią džihadistų įkvėptam teroro išpuoliui prieš šalies politikus, kuriam būtų panaudoti dronai su sprogmenimis, rašo leidinys „Barrons‘s“.

REKLAMA
0

Pranešama, kad vienas iš kelių politikų, į kuriuos buvo nukreiptas išpuolis – Belgijos ministras pirmininkas Bartas De Weveris.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtariamieji sulaikyti Antverpeno – antrame pagal dydį Belgijos mieste – mieste, vykdant tyrimą dėl „bandymo įvykdyti teroristinį nužudymą ir dalyvavimo teroristinės grupės veikloje“. Tai pranešė Belgijos federalinė prokurorė Ann Fransen pranešė spaudos konferencijoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Tam tikri elementai rodo, kad įtariamieji ketino įvykdyti džihadistų įkvėptą teroristinį išpuolį prieš politinius veikėjus“, – sakė A. Fransen.

REKLAMA

„Taip pat yra požymių, kad įtariamieji ketino sukonstruoti droną, galintį gabenti sprogmenį“, – pridūrė ji.

Taikinys – premjeras

Prokuratūra atsisakė įvardyti, kas atsidūrė įtariamųjų taikinyje, tačiau kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad tarp jų buvo šalies premjeras Bartas De Weveris, kuris prieš tapdamas ministru pirmininku buvo Antverpeno meras.

REKLAMA
REKLAMA

„Ministre pirmininke, Bartai, visą mūsų paramą skiriame jums ir jūsų šeimai. Ačiū saugumo tarnyboms“, – socialiniuose tinkluose sakė Belgijos gynybos ministras Theo Francken.

Pranešimų duomenimis, policija atliko kratą gyvenamajame name, esančiame vos už kelių šimtų metrų nuo B. De Weverio namų.

„Atlikus kratą vieno įtariamojo namuose, buvo rastas savadarbis įrenginys, galintis sprogti, bet dar neveikiantis, ir maišas su metaliniais šratukais“, – sakė prokurorė A. Fransen.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Antrojo įtariamojo namuose policija aptiko 3D spausdintuvą, kuris, manoma, buvo skirtas gaminti komponentus, naudingus atakai įvykdyti“, – pridūrė ji.

Įtariamieji gimė 2001, 2002 ir 2007 metais.

Du iš jų buvo apklausiami federalinės policijos ir penktadienį turėtų stoti prieš tyrimo teisėją.

Trečiasis įtariamasis buvo paleistas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų