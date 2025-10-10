Belgijoje užkirstas kelias teroro išpuoliui: taikiniu tapo premjeras

Pranešama, kad vienas iš kelių politikų, į kuriuos buvo nukreiptas išpuolis – Belgijos ministras pirmininkas Bartas De Weveris.
Įtariamieji sulaikyti Antverpeno – antrame pagal dydį Belgijos mieste – mieste, vykdant tyrimą dėl „bandymo įvykdyti teroristinį nužudymą ir dalyvavimo teroristinės grupės veikloje“. Tai pranešė Belgijos federalinė prokurorė Ann Fransen pranešė spaudos konferencijoje.
„Tam tikri elementai rodo, kad įtariamieji ketino įvykdyti džihadistų įkvėptą teroristinį išpuolį prieš politinius veikėjus“, – sakė A. Fransen.
„Taip pat yra požymių, kad įtariamieji ketino sukonstruoti droną, galintį gabenti sprogmenį“, – pridūrė ji.
Taikinys – premjeras
Prokuratūra atsisakė įvardyti, kas atsidūrė įtariamųjų taikinyje, tačiau kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad tarp jų buvo šalies premjeras Bartas De Weveris, kuris prieš tapdamas ministru pirmininku buvo Antverpeno meras.
„Ministre pirmininke, Bartai, visą mūsų paramą skiriame jums ir jūsų šeimai. Ačiū saugumo tarnyboms“, – socialiniuose tinkluose sakė Belgijos gynybos ministras Theo Francken.
Pranešimų duomenimis, policija atliko kratą gyvenamajame name, esančiame vos už kelių šimtų metrų nuo B. De Weverio namų.
„Atlikus kratą vieno įtariamojo namuose, buvo rastas savadarbis įrenginys, galintis sprogti, bet dar neveikiantis, ir maišas su metaliniais šratukais“, – sakė prokurorė A. Fransen.
„Antrojo įtariamojo namuose policija aptiko 3D spausdintuvą, kuris, manoma, buvo skirtas gaminti komponentus, naudingus atakai įvykdyti“, – pridūrė ji.
Įtariamieji gimė 2001, 2002 ir 2007 metais.
Du iš jų buvo apklausiami federalinės policijos ir penktadienį turėtų stoti prieš tyrimo teisėją.
Trečiasis įtariamasis buvo paleistas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!