Prancūzų ministras: vyras, rėždamasis automobiliu į žmones ir sužeisdamas penkis, tai padarė tyčia

Anksčiau trečiadienį skelbta apie 10 sužeistųjų, tačiau ministras jų skaičių sumažino iki penkių.
Vietos pareigūnai ir prokuroras teigė, kad įtariamasis yra 35 metų vyras iš Atlanto vandenyne esančios Olerono salos. Priduriama, kad jis gyveno vienas.
Olerono gyventojas „tyčia įsirėžė į kelis pėsčiuosius ir dviratininkus“ kelyje, jungiančiame du miestus vaizdingoje saloje prie La Rošelio miesto, anksčiau trečiadienį sakė prokuroras Arnaud Laraize'as.
Šaltinis, kalbėdamas anonimiškai, sakė, kad policija buvo priversta panaudoti elektrošoką, kad sulaikytų vyrą. Skelbiama, kad jis bandė padengti automobilį.
Anot pareigūno, kai vyras buvo sulaikomas, jis arabiškai šaukė „Dievas yra didžiausias“; šį posakį dažnai vartoja islamo ekstremistai.
L. Nunezas teigė, kad per incidentą, kuris truko apie 35 minutes, vyras sužeidė penkis žmones, iš kurių dviejų, įskaitant 22 metų merginą, būklė šiuo metu yra sunki.
Ministras pridūrė, kad iki šio incidento vyras nebuvo žinomas žvalgybos tarnyboms dėl radikalių pažiūrų, ragindamas visuomenę nedaryti skubotų išvadų.
Pasak jo, dabartinio tyrimo etape kol kas nėra priežasčių į jį įtraukti kovos su terorizmu pareigūnų.
Prokuroras sakė, kad incidentas įvyko kelyje, jungiančiame Doliu d'Olerono ir Sen Pjer d'Olerono miestelius.
Sen Pjer d’Olerono miestelio meras žurnalistams nurodė, kad įtariamasis gyveno vienas ir palaikė izoliuoto žmogaus gyvenimo būdą.
Vienas iš kraštutinių dešiniųjų „Nacionalinio sambūrio“ (RN) įstatymo leidėjų nurodė, kad sunkiai sužeista moteris buvo jo padėjėja ir bėgiojo incidento metu.
Pastaraisiais metais Prancūziją buvo sukrėtusi serija džihadistų išpuolių.
2016-aisiais Tuniso pilietis 19 tonų sunkvežimiu įvažiavo į minią, pražudydamas 86 žmones. Už šį išpuolį atsakomybę prisiėmė grupuotė „Islamo valstybė“ (IS).
Kitą savaitę Prancūzijoje bus minimas dešimtmetis nuo išpuolio koncertų salėje „Bataclan“ ir kitose Paryžiaus vietose. Tąkart žuvo 130 žmonių, o atsakomybę prisiėmė IS.
