  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Automobilis įvažiavo į žmonių minią Prancūzijos atostogų saloje, vairuotojas šaukė „Allahu Akbar“

2025-11-05 13:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 13:32

Du žmonės atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje, o aštuoni kiti yra sužeisti po to, kai vairuotojas įvažiavo į žmonių minią Prancūzijos Olerono saloje. 35-metis įtariamasis, kaip pranešama, bandė padegti savo automobilį, kuriame buvo keletas dujų balionų.

svarbi žinia

Du žmonės atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje, o aštuoni kiti yra sužeisti po to, kai vairuotojas įvažiavo į žmonių minią Prancūzijos Olerono saloje. 35-metis įtariamasis, kaip pranešama, bandė padegti savo automobilį, kuriame buvo keletas dujų balionų.

2

Vairuotojas buvo sulaikytas policijos, pradėtas tyrimas dėl pasikėsinimo į žmogaus gyvybę.

„Sulaikymo metu [vyras] šaukė „Allahu Akbar“. Tačiau motyvas nėra patvirtintas ir jį turės nustatyti tyrimas“, – vietos teisėsaugos atstovus cituoja „Le Figaro“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įtariamasis yra 35 metų vyras, gyvenantis La Cotinière, mažame žvejų kaimelyje, esančiame 4 kilometrai nuo Senpjero d’Olerono.

Prancūzijos žiniasklaida pranešė, kad jis bandė padegti savo automobilį su keliais dujų balionais. Prokuratūroje tvirtinama, kad ši informacija šiuo metu yra tikrinama.

Įtariamasis „žinomas dėl daugybės pažeidimų, ypač dėl nuolatinio narkotikų ir alkoholio vartojimo“, – „Le Parisien“ sakė Senpjero d’Olerono meras Christophe Sueur.

Tarp nukentėjusiųjų per trečiadienio rytą įvykusį išpuolį, kuris įvyko apie 8:45 val. tarp dviejų kaimų Olerono saloje, buvo pėstieji ir dviratininkai.

Manoma, kad  asmuo nebuvo įtrauktas į Prancūzijos valdžios institucijų sąrašą, skirtą terorizmą skatinančios radikalizacijos prevencijai, pranešė žiniasklaida.

 

