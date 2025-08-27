Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos lyderiai vyksta į Moldovą pademonstruoti palaikymo

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzasir Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas susitiks su Moldovos prezidente Maia Sandu, kad paminėtų 34-ąsias šalies nepriklausomybės metines, jai siekiant narystės Europos Sąjungoje (ES).
„Tai yra Europos lyderių palaikymo Moldovai demonstravimas, Rusijai plečiant kišimąsi prieš svarbius rinkimus“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pranešime teigė Moldovos prezidentūra.
M. Sandu ir jos sąjungininkai Europoje ne kartą kaltino Maskvą bandymais destabilizuoti buvusią sovietinę respubliką, esančią tarp karo nuniokotos Ukrainos ir ES bei NATO narės Rumunijos.
M. Sandu, garsiai kritikuojanti Rusiją, ypač nuo jos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, veda Moldovą oficialiose ES stojimo derybose, kurios prasidėjo pernai birželį.
„Grėsmę kelia Rusija“
Trečiadienio popietę, prieš vakarienę, trijų ES šalių lyderiai kartu su M. Sandu paskelbs pranešimą spaudai.
Vėliau jie sakys kalbas oficialiame Nepriklausomybės dienos minėjimo renginyje Kišiniovo Nepriklausomybės aikštėje, o vakarą užbaigs koncertas.
Prancūzijos prezidento patarėjas žurnalistams sakė, kad E. Macronas, F. Merzas ir D. Tuskas nori dar kartą patvirtinti savo „paramą Moldovos nepriklausomybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui“.
Jie taip pat nori paremti Moldovos „europinę trajektoriją“.
„Negalime ignoruoti Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmių, kurios tiesiogiai veikia Moldovą“, – sakė jis.
„Moldovai grėsmę kelia Rusija“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje Maskvos „kišimąsi bei jos bauginimo, suvereniteto trukdymo ir separatizmo išnaudojimo strategiją“.
Rytinėje šalies dalyje yra promaskvietiškas separatistinis Padniestrės regionas, kuriame dislokuoti Rusijos kariai.
„Europa seka, kas čia vyksta“
„Šis vizitas iš tiesų yra stiprus palaikymo ženklas ir simbolinė žinia Rusijai, kad svarbiausios Europos šalys rūpinasi ir seka, kas čia vyksta“, – naujienų agentūrai AFP sakė Kišiniove įsikūrusio analitinio centro „Watchdog“ politikos analitikas Valeriu Pasha.
Jis pridūrė, kad tai pirmasis vadinamojo Veimaro trikampio lyderių bendras vizitas Moldovoje.
Nors M. Sandu partija PAS greičiausiai laimės rugsėjo pabaigoje vyksiančius parlamento rinkimus, rezultatus sunku prognozuoti, atsižvelgiant į „didžiulį Rusijos kišimąsi į rinkimus, kai pumpuojamos beprotiškos pinigų sumos“, rinkėjams nerimaujant dėl ekonominių sunkumų ir didelės infliacijos, sakė V. Pasha.
M. Sandu, perrinkta antrai kadencijai 2024 metais, praėjusį mėnesį apkaltino Rusiją „precedento neturinčio kišimosi į rugsėjo rinkimus rengimu“, siekiant „kontroliuoti Moldovą nuo rudens“.
Kišimasis apima balsų pirkimą ir neteisėtą finansavimą per kriptovaliutas, kurioms numatyta 100 mln. eurų, teigė prezidentė.
Trijų ES lyderių vizitas rengiamas tuo metu, kai JAV vadovaujamos Rusijos ir Ukrainos taikos derybos, regis, stringa.
Vokietija ir Prancūzija pareiškė, kad kamuolys dabar yra Rusijos prezidento Vladimiro Putino pusėje.
