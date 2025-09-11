Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Politico“: turtingiausios ES narės susitinka Vienoje derėtis dėl biudžeto

2025-09-11 12:28 / šaltinis: ELTA
2025-09-11 12:28

Šiaurės Europos šalys ketvirtadienį renkasi Vienoje, kur tarsis dėl bendros pozicijos prieš dvejus metus truksiančias intensyvias derybas dėl kito septynerių metų ES biudžeto. Aukšto rango pareigūnai iš turtingesnių ES valstybių, įskaitant Prancūziją, Vokietiją ir Šiaurės Europos šalis, pirmą kartą susirenka aptarti strategiją dėl Europos Komisijos pasiūlyto kontroversiško 1,8 trilijonų eurų biudžeto, praneša „Politico“.

Europos Sąjunga BNS Foto

Šiaurės Europos šalys ketvirtadienį renkasi Vienoje, kur tarsis dėl bendros pozicijos prieš dvejus metus truksiančias intensyvias derybas dėl kito septynerių metų ES biudžeto. Aukšto rango pareigūnai iš turtingesnių ES valstybių, įskaitant Prancūziją, Vokietiją ir Šiaurės Europos šalis, pirmą kartą susirenka aptarti strategiją dėl Europos Komisijos pasiūlyto kontroversiško 1,8 trilijonų eurų biudžeto, praneša „Politico“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šios šalys siekia susiburti į grupę artėjant deryboms su kitomis valstybėmis, tarp kurių yra Lenkija, Ispanija ir Italija, ir kurios pasisako už didesnes išlaidas, ypač žemės ūkiui ir skurdesniems regionams.

REKLAMA
REKLAMA

Kai liepos 16 d. buvo pristatytas ES biudžetas, valstybės tarnautojai turėjo šiek tiek laiko, kad peržiūrėtų šimtų puslapių dokumentą ir pradėtų skaičiavimus, kiek pinigų gaus ar neteks jų šalys pagal Europos Komisijos (EK) naująjį išlaidų planą.

REKLAMA

Oficialios derybos dėl biudžeto dar neprasidėjo, bet valstybės tarnautojai iš panašią nuomonę turinčių šalių jau derasi užkulisiuose. Ministrai susitikime Vienoje nedalyvaus, bet artimiausią ES biudžetą aptars per Europos Sąjungos lygio susitikimą spalio mėnesį.

Kiekvienų derybų dėl biudžeto metu panašių interesų turinčios valstybės susiburia, kad parengtų bendrą strategiją. Jos dalyvauja bendruose susitikimuose su EK ir pasiskirsto užduotimis, pavyzdžiui, dėl lėšų paskirstymo formulių išbandymo.

REKLAMA
REKLAMA

Jų pagrindinis tikslas – pergudrauti varžovus, laimėti derybas ir priartinti gigantišką ES biudžetą prie savo prioritetų.

Užuot kovojusios kiekviena už save, 27-ios ES narės pasidalina į dvi stovyklas.

Vienoje pusėje yra turtingosios valstybės „biudžeto donorės“, pavyzdžiui, Švedija ir Prancūzija, kurios prisideda prie ES biudžeto daugiau, nei iš jo gauna ir dažniausiai pasisako už mažesnį finansavimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kitoje pusėje yra taip vadinami „sanglaudos draugai“, tai yra Pietų ir Rytų Europos šalių grupė, įskaitant Italiją, Ispaniją ir Lenkiją. Jos pasisako už didesnį biudžetą, ypač kai kalbama apie sanglaudos fondus, kurie remia neturtingus ES regionus.

ES narės bando išspręsti skirtumus šių grupių viduje, kur susitaria dėl pagrindinių pozicijų, pavyzdžiui, dėl biudžeto dydžio.

REKLAMA

Ketvirtadienio susitikimui Vienoje vadovaus dvi ES galiūnės.

„Galiausiai Prancūzija ir Vokietija susitaria dėl skaičiaus, o mes, pudeliai, tik vykdome“, – sako su derybų eiga susipažinęs ir anonimu pageidavęs likti ES diplomatas iš „šalies donorės“.

Kitoje barikadų pusėje esanti Lenkija dažniausiai imasi lyderės vaidmens kaip šalis gaunanti daugiausia lėšų iš ES biudžeto.

REKLAMA

Tačiau dešimtmečius gyvavęs Lenkijos tandemas su Vengrija – su kuria ją sieja esminiai interesai – susvyravo dėl nesutarimų su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbanu. Pastarasis savo šalyje sukėlė demokratijos eroziją, dėl ko Europos Komisija sulaikė milijardus eurų siekiantį finansavimą.

Patyrę derybininkai dėl biudžeto teigia, kad sprendimai priimami tokiuose susitikimuose, kaip Vienoje. Vienas ES diplomatas primena, kad kovo mėnesį turtingosios šalys neoficialaus susitikimo Helsinkyje metu susitarė skirti 175 mlrd. eurų tyrimų ir inovacijų programai „Europos horizontas“ (angl. “Horizon Europe”), o netrukus po to tam pritarė EK.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Europos Komisija, stebėdama procesą iš šalies, sieks įtikinti nacionalines vyriausybes, kad šios išliktų arti pirminio EK pasiūlymo per derybas su Europos Vadovų Taryba ir Europos Parlamentu.

Vis dėlto artėjant sudėtingiems ir dramatiškiems ginčams dėl biudžeto derybininkai neabejoja tik dėl kelių dalykų.

„Šis EK pasiūlymas nebus tas, dėl kurio galiausiai susitarsime – visi turės pakeisti poziciją. Tačiau visada susitardavome ir šį kartą taip pat sugebėsime pasiekti susitarimą“, – sako Stefanas Imhofas, Austrijos finansų ministerijos generalinis sekretorius.

Artimiausiais mėnesiais Europos biudžeto komisaras Piotras Serafinas surengs derybas tarp turtingiausių ES šalių ir „sandraugos draugų“, o spalio mėnesį įvyks Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos posėdis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų