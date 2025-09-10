Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė: iki 2030 m. numatėme skirti pustrečio karto daugiau lėšų oro gynybai

2025-09-10 13:06 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 13:06

Paskirtoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad iš Europos Sąjungos (ES) gautos gynybos pajėgumų stiprinimui skirtos priemonės leis oro gynybai skirti pustrečio karto daugiau lėšų. 

Dovilė Šakalienė (nuotr. Elta)

Paskirtoji krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad iš Europos Sąjungos (ES) gautos gynybos pajėgumų stiprinimui skirtos priemonės leis oro gynybai skirti pustrečio karto daugiau lėšų. 

0

„Turime labai geras galimybes mūsų pajėgumams stiprinti. Pavyzdžiui, oro gynyba – tai ne tik išlieka prioritetu, bet mes skubiname ir procesus. Iki 2030 m. numatėme skirti pustrečio karto daugiau lėšų. Vietoje anksčiau suplanuotų 735 mln., dabar tam suplanuota 1,8 mlrd. eurų“, – trečiadienį Seimui pristatant Vyriausybės programą teigė D. Šakalienė.

Pasak jos, šios lėšos bus skirtos oro gynybos ir stebėjimo sistemų tobulinimui, amunicijai, dronams ir antidroninėms sistemoms.

SAFE (angl. „Security Action for Europe“) yra laikinas EK sukurtas paskolų instrumentas, veiksiantis iki 2030 m. pabaigos, kurio bendra apimtis gali siekti iki 150 mlrd. eurų. 

Teigiama, kad ši priemonė suteiks ES valstybėms narėms galimybes vykdyti bendrus gynybos pirkimus prioritetinėse srityse, nuo amunicijos ir sausumos pajėgumų iki oro gynybos sistemų, jūrinių pajėgumų, kibernetikos, kosmoso technologijų ir dirbtinio intelekto.

Kaip antradienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), planuojama pasitelkti SAFE lėšas spartinti gynybos pajėgumų vystymą. Pinigai bus skirti sausumos pajėgų divizijai, Baltijos gynybos linijai – kontrmobilumo priemonėms ir minoms bei kitų Lietuvos kariuomenės pajėgų išlaikymui ir vystymui.Lietuva taip pat planuoja dalį SAFE lėšų skirti paramai Ukrainai – būtų vykdomi bendri pirkimai, karinės įrangos įsigijimai iš pačios Ukrainos arba ES tiekėjų Kyjivo poreikiams.

ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.

Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone. Prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.

Laikinoji krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė neatmetė, kad tokių atvejų ateityje gali būti ir daugiau.

Po įvykio tiek viešojoje erdvėje, tiek tarp politikos lyderių kilo diskusija apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą.

Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė, dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.

